2ème édition Forum des Oasis et des Gorges Le CPT de Tinghir organise une conférence de presse Et présente le programme du Forum

Mohammed Drihem

La salle des séminaires de l’un des grands palaces de la Ville de Tinghir a abrité les travaux d’une conférence de presse, organisée Jeudi 22 mars 2026, par le Conseil Provincial du Tourisme de Tinghir, en présence des représentants des médias locaux et nationaux, ainsi que des invités de marque.

Lors de cette conférence consacrée à la 2ème Edition du Forum des Oasis et des Gorges de Tinghir , le Président du Conseil Provincial du Tourisme de Tinghir Mohamed Bendidi a fait un exposé dans lequel il a présenté le du Forum des Oasis et des Gorges, ainsi que son programme scientifique et les activités parallèles.

Dans son allocution d’ouverture de cette conférence de Presse, Mohammed Bendidi a souligné que le Forum des Oasis et des Gorges, dans sa deuxième édition est organisé sous le thème « Le tourisme oasien et montagnard, levier pour le développement local ». Le choix de ce thème n’est pas anodin a-t-il ajouté mais il reflète notre conviction que les régions oasiennes et montagneuses de notre province recèlent des atouts naturels et culturels exceptionnels, qui peuvent jouer un rôle clé dans le développement durable, grâce à la valorisation de leurs ressources naturelles et humaines.

Selon le président du CPT de Tinghir : le succès de la première édition du forum est dû en grande partie à la couverture médiatique remarquable qui a contribué à faire connaître cet événement. « Nous espérons que cette dynamique se poursuivra lors de cette deuxième édition. Aujourd’hui, nous réaffirmons que le développement de ces régions n’est plus une option, mais une nécessité impérieuse, face aux défis actuels. » avait-il précisé

D’après lui ; le tourisme oasien et montagnard constitue un levier économique et social capable de Créer des emplois réels pour les jeunes et les femmes, et réduire le phénomène de l’exode rural. Stimuler l’économie locale en valorisant les produits locaux et l’artisanat. Améliorer les infrastructures et les services de base pour les populations et les visiteurs.

Le tourisme ajouta-t-il est capable de Préserver le patrimoine culturel et environnemental, et assurer sa durabilité pour les générations futures.

Pour Mohammed Bendidi ; ce forum est une plateforme de dialogue et d’échange d’expertises entre les différents acteurs, élus, opérateurs économiques et représentants de la société civile, pour élaborer une vision commune et une feuille de route claire pour le développement de ces régions. Lors de cette conférence de presse avait-il ajouté, nous présenterons les axes du forum, son programme scientifique et les activités parallèles, et nous écouterons vos opinions et suggestions, que nous considérons comme une valeur ajoutée à notre travail avait-il conclu.

Après ce, les représentants des médias et les invités ont pris la parole pour poser des questions et discuter des thèmes abordés par le Forum Ils ont échangé leurs opinions et leurs suggestions sur les thèmes du Forum, notamment le développement du tourisme oasien et montagnard, la valorisation des ressources naturelles et culturelles, et la création d’emplois pour les jeunes et les femmes.

La conférence de presse s’est déroulée dans une atmosphère conviviale et constructive, avec des échanges fructueux et des idées innovantes pour le développement de la région.