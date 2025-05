ISMAIL HAIKAL GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE TINGHIR DONNE LE COUPE D’ENVOI AU 1èr FORUM DES GORGES ET OASIS

Mohammed Drihem

Le Gouverneur de la Province de Tinghir Mr Ismail Haikal a présidé ; Vendredi 02 Mai en cours ; la cérémonie d’ouverture officielle du 1èr Forum des Gorges et Oasis de Tinghir organisé par le conseil Provincial du Tourisme (CRT) de Tinghir sous l’Egide de la Province et en partenariat avec le Conseil Provincial de Tinghir, les collectivités territoriales respectives de Tinghir, Boumalne Dades, Todgha El Oulia, Ait Sedrat Jbel El Oulia et Aït Sedrat Jbel Essoufla. Et avec le soutien de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), de la Société Métallurgique d’Imider, ainsi que de diverses institutions publiques, professionnelles et privées

Dans son allocution d’Ouverture prononcée à cette occasion ; le Président du Provincial du Tourisme de Tinghir a salué la tenue du Forum des Gorges et des Oasis dans la province, le qualifiant d’événement « multidimensionnel » porteur de messages environnementaux, territoriaux, développementaux et touristiques. Il a exprimé sa « profonde satisfaction » quant à cette initiative qui représente une « mobilisation collective » autour d’un territoire riche en diversité et en authenticité.

Bendidi a souligné l’engagement précoce du CRT en faveur de l’événement, considérant le tourisme comme un « levier stratégique » pour le développement local durable et un point de convergence entre le patrimoine, l’environnement et l’identité car, avait-il ajouté ; Tinghir est perçu comme un « trésor touristique inépuisable » nécessitant des politiques engagées et des approches intégrées.

Aussi ; le président du CRT de Tinghir a mis l’accent sur la nécessité d’intégrer le tourisme au cœur de la réflexion territoriale, et le forum est vu comme une opportunité de réévaluer la commercialisation, l’organisation et la mise à niveau du territoire, tout en respectant les ressources et les populations locales. Bendidi croit en un développement touristique impliquant activement la population locale et renforçant les liens entre les collectivités, la société civile et le secteur privé.

Le Président du Conseil Provincial du Tourisme a affirmé la disposition du CRT à contribuer à la mise en œuvre des recommandations du forum et à favoriser des partenariats concrets

De son côté, le Président du Conseil Provincial de Tinghir a souligné que ce Forum des Gorges et des Oasis est un événement de trois jours placé sous le signe du développement territorial durable organisé par le Conseil Provincial du Tourisme, avec le soutien de la Province et en partenariat avec divers acteurs institutionnels, professionnels et de la société civile sous le thème : « Les Gorges et les Oasis : leviers du développement territorial durable de la province ».

Il a souligné l’importance de cette initiative tout en rendant hommage à la vision et à l’engagement constant du Gouverneur de la province, artisan principal de cet événement. Et d’ajouter que l’objectif affiché est de mettre en lumière les richesses naturelles, patrimoniales et culturelles de la région, en particulier les gorges et les oasis, considérées comme des éléments clés de l’identité locale.

Pour le Président du Conseil Provincial ; le forum se veut une plateforme d’échange et de réflexion sur le potentiel touristique durable de la province, reconnue pour la diversité de ses paysages, la richesse de sa culture et l’authenticité de sa population. Il ambitionne de positionner Tinghir comme une « oasis d’opportunités, de diversité et de coexistence ».

Il a relevé que le programme de ces trois jours comprend des colloques scientifiques animés par des experts, des expositions de produits locaux et d’artisanat, des espaces culturels et artistiques valorisant le patrimoine immatériel, ainsi qu’une course sur route de niveau international. Cette variété d’activités illustre la volonté des organisateurs de créer un lien entre la réflexion et l’action, la connaissance et la pratique, le patrimoine et le développement.

Le Président du Conseil Provincial a réaffirmé son engagement à soutenir toutes les initiatives contribuant au développement de la province et au renforcement de son attractivité, en collaboration étroite avec les partenaires et en accord avec la vision nationale.

Pour sa part ; le Directeur de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) a exprimé sa « profonde fierté » de participer à un forum de qualité axé sur l’avenir des zones oasiennes et des gorges du Maroc. S’exprimant lors de l’événement qui se tient dans un contexte de défis climatiques et socio-économiques croissants, le représentant de l’ANDZOA a souligné le rôle historique et la valeur géo-économique de ces régions.

Il a mis en avant l’engagement de l’ANDZOA depuis sa création à protéger et développer le capital naturel et culturel des oasis, tout en réduisant les disparités régionales. L’ANDZOA privilégie une approche participative impliquant divers acteurs locaux a-t-il précisé.

Le forum est considéré comme une « étape stratégique » pour un dialogue collectif sur la gestion du territoire, la valorisation des ressources et le renforcement de la résilience face au changement climatique. Le représentant de l’ANDZOA a réaffirmé sa volonté de soutenir le développement régional à travers des projets intégrés et durables, basés sur une vision commune et une planification participative. L’agence espère que les recommandations du forum contribueront à un modèle de développement équitable et durable pour les zones oasiennes et les gorges, favorisant l’autonomisation sociale, la transformation économique et la préservation environnementale.

Après les allocutions prononcées notamment par les présidents des différentes collectivités territoriales du Forum ; Le Gouverneur de la Province Mr Ismail Haikal a remis des trophées et cadeaux souvenir aux athlètes et champions du monde d’athlétisme Hicham El Guerrouj, Abdelkaderr Mouaziz, Brahim Lahlafi et Rachid El Morabity.