Le Maire de Montpellier,Michaël Delafosse Effectue un déplacement au Maroc et visite Plusieurs villes.

Mohammed Drihem

Ifrane, le 23 avril 2025 – Le Maire de Montpellier, Michaël Delafosse, accompagné d’une délégation composée d’élus, ainsi que d’acteurs économiques et culturels, effectue une visite au Maroc du lundi 21 au vendredi 25 avril pour une mission de valorisation de l’action des acteurs du territoire montpelliérain.

La délégation française ; selon un communiqué de l’Ambassade de France à Rabat ; s’est ainsi rendue lundi 21 avril à Fès où elle a assisté à la cérémonie de signature du nouveau protocole de jumelage entre Montpellier et Fès et visité l’Université Mohamed Ben Abdellah de Fès, dans la perspective de renforcer les partenariats universitaires avec Polytech et l’Institut Agro de Montpellier, ainsi que le Salon International de l’Agriculture du Maroc à Meknès, afin de rencontrer les acteurs économiques d’Occitanie présents sur le Salon.

Mardi 22 avril, la délégation s’est rendue à Rabat, pour rencontrer des membres du Conseil municipal de Rabat. M. Delafosse a également eu un entretien avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Par la même occasion précise-t-on ; la délégation a rencontré des représentants de l’entreprise de mobilité verte MGH Energy et la commissaire du Morocco Gaming Expo, salon marocain de l’industrie du gaming. En fin de journée, Michaël Delafosse a annoncé la programmation du Festival Arabesques 2025 à Montpellier, avec un focus spécial sur le Maroc. Cet événement culturel phare, qui fête cette année son 20ème anniversaire, met à l’honneur la richesse culturelle et la diversité artistique du monde arabe.

Mercredi 23 avril, M. Delafosse se rendra à Tanger pour rencontrer le Maire de Tanger, Mounir Laymouri, et visiter le complexe portuaire de Tanger Med et, le Jeudi 24 avril, le maire de Montpellier se rendra à Casablanca pour assister à la signature d’une convention entre l’Institut français et la Halle Tropisme, portant sur le soutien d’un projet sur la musique électronique et la mode durable, qui sera mis en valeur dans le cadre de la Biennale Euro-Africa de Montpellier en octobre 2025.

La délégation visitera également le site de l’école de la deuxième chance orientée sur les métiers du sport et gérée par TIBU Africa, avant d’échanger avec les maires des communes de la vallée de l’Arghen autour d’un projet sur l’eau et le tourisme durable, soutenu par la Métropole de Montpellier.

Enfin, le vendredi 25 avril, la délégation se rendra à Dakhla, à la rencontre des représentants des collectivités et des acteurs économiques locaux. Elle visitera également le site d’un projet d’énergie renouvelable porté par MGH Energy.