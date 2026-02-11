Atelier multi-acteurs pour la préservation de la truite fario et de la loutre d’Europe dans le Parc National d’Ifrane

Mohammed Drihem

Le Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM/BirdLife Maroc) et la Fédération Marocaine de la Pêche Écologique (FMPE) organisent un atelier multi-acteurs consacré aux projets de conservation de la loutre d’Europe et de la truite fario dans le Parc National d’Ifrane et c’, au profit des acteurs institutionnels et associatifs concernés.

Cet atelier, qui se tiendra le 13 février 2026 au Centre de Conférences d’Ifrane, vise à renforcer l’approche participative et à consolider la dynamique collaborative entre les acteurs locaux pour soutenir les efforts de conservation engagés dans le cadre de la Stratégie Forêts du Maroc.

Le premier projet, porté par le GREPOM/BirdLife Maroc, vise à mettre en place un réseau de protection et de restauration des habitats de la loutre d’Europe (Lutra lutra) et à impliquer les communautés locales pour une conservation durable dans le Parc National d’Ifrane.

Le deuxième projet, porté par la FMPE, vise à préserver la truite fario dans la zone sud du Parc National d’Ifrane et à créer des parcours de Rando Fishing à Aguelmam Sidi Ali, Tifounassine et sur la rivière Fellat.

Cet atelier est une occasion unique pour les acteurs concernés de se réunir, de partager leurs expériences et de définir les axes de travail pour une conservation durable de la biodiversité dans le Parc National d’Ifrane. La participation de tous est essentielle pour renforcer la coopération et la coordination entre les différents acteurs et pour garantir le succès de ces projets de conservation.

Au programme de cet atelier après les allocutions de bienvenue du Directeur régional de l’ANEF-région de Fès Meknès-, de la Fédération Nationale de la Pêche écologique et du GREPOM/BirdLife Maroc. Les participants assisteront à des présentations des projets de préservation de la truite fario et de la loutre d’Europe, menés respectivement par la FMPE et le GREPOM/BirdLife Maroc.

A noter que le projet de préservation de la truite fario, vise à créer des parcours de Rando Fishing à Aguelmam Sidi Ali, Tifounassine et la rivière Fellat, tout en préservant l’habitat de cette espèce ; Les principes et fondements de la signalétique du projet ont été présenté à l’occasion.

Le projet de préservation de la loutre d’Europe quant à lui, il vise à mettre en place un réseau de protection et de restauration des habitats de la loutre d’Europe et à impliquer les communautés locales pour une conservation durable.

Les participants assisteront également à une présentation de la Charte d’engagement des acteurs de la société civile pour la protection de la Loutre d’Europe au sein du Parc National d’Ifrane, présentée par Pr. Lahcen CHILLASSE. Cette charte sera signée par les acteurs présents lors d’une cérémonie officielle.

La journée sera terminée par une présentation des perspectives d’avenir des deux projets, présentée par Pr. Adil SMOUNI et Pr Lahcen CHILLASSE.

Cet atelier a permis de renforcer la coopération et la coordination entre les acteurs concernés pour la préservation de la biodiversité dans le Parc National d’Ifrane. Les initiatives présentées sont un pas important vers la protection de ces espèces menacées et la promotion d’une gestion durable des ressources naturelles