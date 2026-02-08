Le Conseil National de la Pêche et de l’Aquaculture Continentales lance une nouvelle génération de projets pour le développement territorial

Mohammed Drihem

Rabat, le 05 février 2026 – Le Conseil National de la Pêche et de l’Aquaculture Continentales a tenu sa réunion annuelle sous la présidence du Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF). Cette instance consultative, créée en vertu du décret n°2-23-970 du 21 mars 2024, rassemble l’ensemble des parties prenantes du secteur pour orienter et accompagner les politiques publiques dédiées au développement durable de la pêche et de l’aquaculture continentales.

Lors de cette réunion, les participants ont examiné le bilan des réalisations de la saison 2025-2026 et présenté le programme d’action 2026. Ils ont également étudié plusieurs projets de textes réglementaires encadrant l’aquaculture continentale.

Le Conseil a lancé trois projets phares :

– La création de trois centres intégrés de l’aquaculture continentale (Aqua pôle) dans les régions d’El Haouz, de l’Oriental et de Drâa-Tafilalet, pour renforcer les programmes de repeuplement piscicole et développer une aquaculture adaptée aux zones arides et désertiques.

– L’appui direct aux coopératives de pêcheurs pour améliorer les moyens de production et aménager des points de débarquement modernes.

– La valorisation des captures pour augmenter durablement les revenus des communautés locales.

Pour la saison 2025-2026, l’ANEF a produit plus de 26,7 millions d’alevins, principalement de cyprinidés, destinés au repeuplement de 12 cours d’eau, 9 lacs naturels et 28 retenues de barrages.

Le Conseil a examiné trois projets d’arrêtés relatifs à l’organisation de l’aquaculture continentale, portant sur les modalités d’autorisation des unités aquacoles, la publication des listes des exploitations autorisées et la tenue du registre des opérations aquacoles.

Les périodes d’ouverture de la saison de pêche 2026-2027 ont également été adoptées, dans le respect des cycles biologiques des espèces.

Le Conseil réaffirme son ambition de faire de la pêche et de l’aquaculture continentales un levier structurant de développement territorial durable, de création d’emplois et de valorisation responsable des ressources hydriques et biologiques du Royaume.