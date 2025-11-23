Le Maroc remporte la médaille d’or à la Coupe de la Corée du Sud des chefs à Séoul

Mohammed Drihem

Une équipe de cheffes marocaines composée de Mmes Fadwa Mouratib chef d’équipe et cheffe juge internationale, Fatima Zahra Mahfoud, Laila Labyad et Fatima zahra Ennajimi a remporté la médaille d’or à la Coupe de la Corée du Sud des chefs qui s’est tenue à Séoul, en Corée du Sud. Cette compétition a réuni 14 pays et 450 participants, et le Maroc était le seul pays arabe et africain représenté.

La compétition s’est déroulée sur trois jours, avec un dîner d’ouverture le premier jour, des épreuves de pâtisserie et de cuisine traditionnelle le deuxième jour, et une cérémonie de clôture avec remise de prix le troisième jour. L’équipe marocaine a présenté des plats traditionnels marocains, notamment la pastilla et des desserts marocains.

L’équipe marocaine était composée de trois femmes qui ont travaillé ensemble pour préparer les plats et représenter le Maroc avec fierté. Elles ont remporté la médaille d’or grâce à leur créativité, leur compétence et leur travail acharné.

Cette victoire est une fierté pour le Maroc et pour la communauté marocaine à l’étranger. Elle montre que la cuisine marocaine est appréciée et reconnue dans le monde entier, et que les chefs marocains sont capables de rivaliser avec les meilleurs chefs du monde.

La cuisine marocaine est connue pour sa richesse et sa diversité, et cette victoire est un témoignage de la qualité et de la créativité des chefs marocains. Nous félicitons chaleureusement l’équipe marocaine pour cette médaille d’or et pour leur travail remarquable.