L’élaboration du Programme de Développement Territorial Intégré (PDTI) de la Province d’El-Hajeb : une étape clé pour un développement durable

Mohammed Drihem

La Province d’El-Hajeb décide de se doter d’un Programme de Développement Territorial Intégré (PDTI) qui vise à promouvoir un développement intégré, inclusif et durable et ; dans cette optique ; elle organise une rencontre consultative le lundi 10 novembre 2025 au siège de la province, sous la présidence de Omar Lamrini nouveau Gouverneur de la province d’El-Hajeb.

Cette rencontre, qui réunira les représentants des services extérieurs, les élus locaux, les acteurs de la société civile ainsi que les partenaires institutionnels et socio-économiques, s’inscrit dans la dynamique nationale visant à préparer le PDTI de la Province d’El-Hajeb. L’objectif est de promouvoir un développement territorial intégré, inclusif et durable, qui répond aux besoins des citoyens et contribue à réduire les disparités territoriales.

Le PDTI est un levier stratégique pour améliorer les conditions de vie des citoyens et promouvoir le développement économique et social de la province. Il nécessite une approche participative impliquant l’ensemble des acteurs locaux dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des projets.

Cette réunion est une occasion importante pour la réussite du programme et pour l’accélération de la réalisation des projets prioritaires identifiés au niveau de la province d’El-Hajeb. Elle permettra de définir les orientations stratégiques et les actions prioritaires pour le développement de la province, et de mobiliser les ressources nécessaires pour leur mise en œuvre.

La Province d’El-Hajeb est déterminée à réussir ce projet et à faire de son PDTI un outil efficace pour promouvoir le développement durable et améliorer la qualité de vie des citoyens.