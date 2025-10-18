Rallye du Maroc 2025 : Sébastien Loeb et Tosha Schareina, vainqueurs inattendus

Mohammed Drihem

La 26ème édition du Rallye du Maroc s’est terminée le 17 octobre 2025 autour d’Erfoud, avec une dernière étape de 311 km, dont 216 de spéciale. Les concurrents ont dû faire face à des conditions difficiles pour remporter la victoire.

Lors de cette dernière étape ; Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) a remporté la course en moto, signant aujourd’hui sa 3ème victoire d’étape de la semaine. L’Espagnol a devancé Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) et Ricky Brabec (Honda).

De son côté ; Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) a remporté la catégorie autos, après avoir terminé 2ème l’an dernier. Le Français a devancé Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing W2RC), nouveau champion du monde FIA, et Nani Roma (Ford M-Sport).

Ainsi donc, le classement général de cette 26ème édition du Rallye du Maroc 2025 se présente comme ci après :

Dans la catégorie Motos

– 1er : Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC)

– 2e : Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing)

– 3e : Ricky Brabec (Honda)

Dans la catégorie Autos

– 1er : Sébastien Loeb (Dacia Sandriders)

– 2e : Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing W2RC)

– 3e : Nani Roma (Ford M-Sport)

Sébastien Loeb remporte ainsi son premier Rallye du Maroc, après avoir dominé la course avec une grande régularité. Tosha Schareina, quant à lui, succède à Cyril Despres, Paulo Goncalves et Pablo Quintanilla au palmarès de l’épreuve.

Déclarations des vainqueurs du Rallye du Maroc 2025*

Les vainqueurs du Rallye du Maroc 2025 ont partagé leurs impressions après la course.en précisant je cite :

Sébastien Loeb (Dacia Sandriders)

« Ça a été un très bon rallye pour nous. Nous avons adopté un bon rythme dès le début sans faire de faute ni rencontrer de problème. On a travaillé ensemble avec Édouard pour faire progresser notre collaboration qui n’en est qu’à sa troisième expérience. Le feeling avec l’auto et la course a été bon du début à la fin, donc on a pu risquer. C’est le rallye parfait pour nous. »

Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing W2RC)

« C’est une journée folle ! On s’est battu jusqu’à la fin. Tout s’est joué jusqu’au dernier kilomètre. C’est pour cela que j’aime ce sport. On est monté sur trois podiums cette saison, notre régularité a fini par payer. J’ai espéré toute ma vie devenir champion du monde et je veux remercier Toyota d’avoir cru en moi et de m’avoir donné les moyens de devenir ce que je suis aujourd’hui. »

Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC)

« C’est tellement bon d’avoir remporté la course. Je suis très heureux pour l’équipe. Aujourd’hui, notre mission était d’aller à fond et nous avons finalement décroché notre première victoire de l’année. Maintenant, place au Dakar. »

Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing)

« Après avoir remporté des championnats, je voulais vraiment me concentrer sur cette course. Je sais que je roule bien et que quand je roule bien, je suis rapide. Je dois juste corriger mes erreurs et m’améliorer. Je me suis laissé déconcentrer et j’ai laissé tomber tout le monde. C’est bien de recevoir un coup de pied aux fesses, ça me motive pour revenir plus fort. »

Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing)

« Je suis super content d’avoir terminé le Rallye du Maroc et de clore ma carrière en Rally2 en tant que champion. C’est la meilleure façon de dire au revoir à cette saison fantastique. Maintenant, je dois progresser, prendre davantage d’expérience et remporter le championnat RallyGP dans les années à venir. »