Parc National du Haut Atlas Oriental : Une nouvelle réintroduction de Mouflon à Manchettes Bien réussie par l’ANEF

Dans le cadre de la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, et plus particulièrement de son plan national de sauvegarde des espèces menacées d’extinction, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) met en œuvre des programmes de réintroduction et de renforcement destinés à concilier protection de la biodiversité et développement durable, à travers des interventions concrètes et mesurables.

C’est ainsi qu’au cœur des paysages majestueux du Parc National du Haut Atlas Oriental, l’ANEF a conduit une opération de lâcher d’une vingtaine de mouflons à manchettes. Cette action vise à restaurer une population affaiblie et à rétablir les équilibres écologiques dans un milieu naturel particulièrement favorable à l’espèce.

Dans sa déclaration au Journal ; le Directeur du Parc National du Haut Atlas Oriental Mr Abdelaziz El Mouadene a souligné l’opération de transfert de mouflons à manchettes qui a eu lieu le 30 septembre 2025 dans le Parc National du Haut Atlas Oriental a été effectuée en présence des représentants de l’autorité provinciale, de l’administration centrale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, ainsi que des équipes de la direction régionale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts.

Cette opération avait-il précisé ; a consisté à transférer une vingtaine d’individus de mouflons à manchettes et à les relâcher dans la nature au niveau des montagnes de la région sachant bien que le mouflon à manchettes est une espèce emblématique du parc national du Haut Atlas Oriental et l’une des raisons de sa création en 2004.

Avant l’opération, un grand effort de communication et de sensibilisation a été déployé pour expliquer aux populations locales les objectifs et l’intérêt de la sauvegarde de cette espèce a-t-il ajouté précisant que la population locale a montré un grand engagement et a participé activement à l’opération.

Pour Abdelaziz El Mouadene ; cette opération s’inscrit dans le cadre de la nouvelle approche de la stratégie forestière du Maroc 2020-2030, qui met l’accent sur la participation des populations locales dans la gestion des forêts et la sauvegarde des espèces menacées. Elle vise également à renforcer la population de mouflons à manchettes, à promouvoir l’écotourisme et le tourisme de vision dans la région.

« Je suis convaincu que cette opération contribuera à la préservation de cette espèce emblématique et au développement socio-économique de la région. » avait-il conclu.

A noter que grâce à la richesse de ses écosystèmes et à la diversité de sa faune et de sa flore, le parc national du haut atlas oriental constitue un habitat idéal pour l’adaptation et l’expansion du mouflon à manchettes. Son retour contribuera à consolider le rôle du parc comme réservoir de biodiversité nationale, tout en renforçant sa vocation écologique.

Au-delà de l’enjeu écologique, ce programme se distingue par son approche participative. Un effort important de sensibilisation et d’implication des communautés locales a été mené pour les associer pleinement à la réussite de ce programme. Les populations locales deviennent ainsi de véritables partenaires, s’appropriant les objectifs de conservation, renforçant la vigilance collective et transformant la protection du patrimoine naturel en levier de développement durable.

Enfin, le renforcement du mouflon à manchettes contribuera à la promotion d’un écotourisme responsable, porteur d’activités génératrices de revenus et de nouvelles opportunités socio-économiques. Cette initiative illvstre la vision intégrée de l’ANEF à faire des aires protégées des espaces de conservation de la biodiversité marocaine, mais aussi des leviers de développement socio-économique durable