Rallye du Maroc 2025 : Un événement mondial sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Mohammed Dihem

Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie ; le Rallye du Maroc 2025, reliera cette année la ville de Fès à celle d’Erfoud et ce ; du Vendredi 10 au Vendredi 17 octobre 2025.

Cette 26ème édition promet d’être exceptionnelle, avec une distance totale de 2299 kilomètres, dont 1478 kilomètres de spéciales à grande vitesse et la participation de champions du monde du rallye-raid tels que Nasser Al-Attiyah, Yazeed Al-Rajhi, Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel, ainsi que des pilotes marocains de renom.

Le Rallye du Maroc 2025 promet d’être un événement inoubliable, avec des étapes spectaculaires à travers le désert marocain. La présence des journalistes est attendue pour couvrir cet événement et le mettre en lumière.

La liste officielle des participants, révélée cette semaine, reflète l’importance de cet événement sportif, qui accueillera 236 véhicules, dont 107 dans la catégorie FIA et 122 dans la catégorie FIM. Les amateurs de sports mécaniques seront au rendez-vous pour voir les meilleurs pilotes du monde, notamment les Français Stéphane Peterhansel et Sébastien Loeb, ainsi que les champions du monde Nasser Al-Attiyah et Carlos Sainz.

Le Maroc sera représenté par huit participants, dont cinq dans la catégorie Open avec des équipes locales. Parmi les noms marocains notables, on trouve Ali Oubassidi, vainqueur de la dernière édition dans la catégorie Open SSV, et le jeune Omar Ben Hayoun.

Cette édition du Rallye du Maroc accueillera 45 nationalités différentes, faisant de Fès un carrefour international qui reflète l’envergure mondiale de l’événement.

Le directeur du rallye, Davide Castera, a exprimé sa confiance dans la capacité de l’événement à maintenir son esprit d’origine et son niveau d’excellence.

Les activités programmées pour cet evenement des sports mecaniques commenceront le 8 octobre avec l’ouverture du parc d’assistance, suivies des vérifications administratives et techniques les 10 et 11 octobre. Le prologue aura lieu le 12 octobre, suivi des étapes spéciales entre Fès et Erfoud. La cérémonie de clôture et le podium final auront lieu le 17 octobre.

Le Rallye du Maroc 2025 promet d’être un événement inoubliable, avec des étapes spectaculaires à travers le désert marocain. La présence des meilleurs pilotes du monde et la participation de nombreux pays font de cet événement un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sports mécaniques.