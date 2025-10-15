Rallye du Maroc 2025 : J-2 avant le grand départ de la capitale spirituelle Fès vers Erfoud

Mohammed Drihem

La 26ᵉ édition du Rallye du Maroc, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se prépare à vivre une semaine exceptionnelle. Du 10 au 17 octobre, la course sera à nouveau la finale des championnats du monde FIA-FIM et constituera un tremplin majeur pour les sportifs marocains vers le rallye-raid international.

Depuis cet après-midi du jeudi 09 octobre, selon un communiqué des organisateurs ; les 236 véhicules engagés investissent le parc d’assistance du Grand Stade de Fès, point de départ d’un parcours de 2 299 km, dont 1 478 km de spéciales, à travers les provinces de Fès-Meknès, l’Oriental et le Drâa-Tafilalet. Le prologue, prévu le 12 octobre, sera suivi de cinq étapes, dont la première en ligne jusqu’à Erfoud, puis quatre étapes en boucle.

Le Grand Stade de Fès ajoute-t-on ; est en effervescence et les premières équipes ont commencé leur installation dès 14h aujourd’hui. L’Hôtel Marriott accueillera les vérifications administratives et techniques les 10 et 11 octobre, et la capitale spirituelle du Royaume s’installera, le temps d’une semaine, comme capitale des sports mécaniques.

Les grandes stars internationales du rallye-raid convergent vers Fès depuis 45 nationalités. Nasser Al Attiyah (Dacia), triple champion du monde, tentera de décrocher une quatrième couronne

Les activités programmées pour cet évènement des sports mécaniques ont commencé le 8 octobre avec l’ouverture du parc d’assistance et se poursuivront les 10 et 11 octobre avec des vérifications administratives et techniques. Le prologue aura lieu le 12 octobre, suivi des étapes spéciales entre Fès et Erfoud. La cérémonie de clôture et le podium final auront lieu le 17 octobre.