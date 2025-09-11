Rentrée 2025/2026 à Tanger : L’ambassadeur de France visite l’école Adrien Berchet, une école en croissance et qui investit dans l’avenir

Mohammed Drihem

TANGER, le 2 septembre 2025 : À l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, s’est rendu dans la Ville de Tanger où il a inauguré les locaux de l’école d’Adrien Berchet retapés à neuf dans cette ville du Détroit.

En effet ; après un an de travaux, le site rouvre ses portes dans les meilleures conditions pour assurer aux jeunes élèves un enseignement de qualité tout en se préparant avec ambition à la croissance à venir.

Cette visite de l’Ambassadeur selon un communiqué de l’Ambassade de France à Rabat ; intervient dans un contexte de forte croissance des effectifs du réseau de l’enseignement français à Tanger où l’’école Berchet, récemment rénovée dans le cadre d’un ambitieux programme immobilier, retrouve en 2025 son site historique. Cette étape marque un tournant stratégique pour le développement du pôle éducatif tangérois (hausse de 4% des effectifs pour la rentrée 2025-2026).

L’ouverture de nouvelles classes, la diversification des services proposés aux familles, et les perspectives d’extension des capacités d’accueil (1223 élèves) témoignent d’un engagement collectif à répondre aux attentes des familles au Maroc.

Le réseau de l’enseignement français au Maroc selon la même source, compte aujourd’hui 44 établissements homologués et accueille près de 49 000 élèves. Bénéficiant de la coopération éducative entre la France et le Maroc, il contribue à la formation de la jeunesse et encourage son ambition à l’international.

Ce réseau ; précise le communiqué ; se distingue par ses excellents résultats académiques : 99,2 % de réussite au baccalauréat, dont 85 % de mentions. Il s’appuie sur un corps professoral de près de 3 500 enseignants, bénéficiant de formations continues, garantissant la qualité et l’innovation pédagogiques.

Par sa présence à Tanger, l’ambassadeur Christophe Lecourtier réaffirme le soutien des autorités françaises aux équipes pédagogiques et administratives engagées au service des élèves et des familles.