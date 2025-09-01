Mohammed Drihem

Le monde associatif marocain vient de se doter d’une nouvelle structure dynamique et innovante avec le lancement de l’association « The Moroccan Pulse – Beyond Nations » comme étant une organisation sans but lucratif qui a pour objectif de mettre en lumière les compétences et les expériences des Marocains du Monde évoluant dans divers domaines.

Ce nouveau-né associatif epose sur cinq valeurs fondamentales : le vivre-ensemble, la diversité, la solidarité, la culture et le développement. Selon Bouchra BAYED, présidente de l’association, « Les Marocains du Monde constituent une ressource précieuse pour le développement économique et social de notre pays ». L’association vise à valoriser leurs compétences et expériences pour renforcer la compétitivité et l’influence du Maroc sur la scène internationale.

« The Moroccan Pulse – Beyond Nations » entend créer un espace de dialogue et de rencontres entre les Marocains du Monde et les différentes communautés internationales et souhaite contribuer au développement socioéconomique du Maroc à travers cinq principaux piliers que sont : la *Création d’un réseau mondial* avec organisation de colloques internationaux, conférences et rencontres annuelles thématiques, le *Partage de savoirs et d’expériences* avec des échanges entre les Marocains du Monde dans leur pays de résidence et au service du Maroc, le *Développement de partenariats* a travers des collaborations avec les amis du Maroc, personnes ou entités ayant des attaches ou intérêts avec le Royaume, la *Promotion des valeurs de solidarité et de coopération* en jouant son rôle d’association dans la promotion de ces valeurs entre les communautés et enfin, la *Contribution au développement socioéconomique* à travers des actions concrètes pour le développement du Maroc.

Le lancement officiel de cette nouvelle association aura lieu à Bruxelles en septembre prochain, en présence de nombreuses personnalités émérites. Les fondateurs de l’association présenteront leur vision, leurs objectifs et le rôle de l’association dans la promotion des valeurs de solidarité et de coopération entre les communautés.

L’association « The Moroccan Pulse – Beyond Nations » est une initiative prometteuse qui pourrait avoir un impact significatif sur le développement socioéconomique du Maroc et la promotion des valeurs de solidarité et de coopération entre les communautés.

Dans une Déclaration au journal ; Mme Bouchra BAYED, présidente de l’association « The Moroccan Pulse – Beyond Nations » a souligne que les Marocains du Monde sont plus que jamais des acteurs clés de la diplomatie économique du Royaume. « Nous nous sommes engagés des années durant à les accompagner et les soutenir pour qu’ils puissent jouer un rôle important dans la promotion des intérêts socio-économiques et culturels du Royaume » a-t-elle précisé.

Pour Bouchra BAYED ; la création de l’association « The Moroccan Pulse – Beyond Nations » émane d’un besoin récurrent de Marocains Du Monde (MDM) souhaitant s’engager davantage à défendre les symboles du Maroc et à contribuer au rayonnement de leur pays. L’association se veut un espace de dialogue, d’échange et de collaboration entre les Marocains du Monde – et les amis du Maroc – dans leurs pays de résidence et au service du Maroc, avec l’ambition de devenir un acteur clé du développement économique et social du Maroc.

Dans le cadre de notre vision stratégique et en vue de participer un tant soit peu audit développement, ajoute la présidente de « The Moroccan Pulse- Beyond Nations » ; nous avons identifié de nombreux Marocains du Monde pouvant être des locomotives et des ressources précieuses dont le Maroc pourrait jouir, par le truchement de leurs compétences, leurs expériences et leurs réseaux internationaux.

Pour ce faire a-t-elle ajouté, « nous avons défini des axes prioritaires dont le transfert de compétences et de technologies dans trois domaines, les formations et les guides de bonnes pratiques / livres blancs dans quatre secteurs d’activité, dans un premier temps. Nous souhaiterions également être un tremplin vers le Maroc pour les MDM désireux d’entreprendre et d’investir. Les régions du Maroc regorgent d’innombrables atouts et opportunités du Nord au Sud. Il sera de notre devoir d’en faire la promotion en collaboration avec nos partenaires marocains, sans nulle limitation spatiale ou exclusion régionale ».

Enfin a-t-elle ajouté, les événements de networking et de promotion de la culture marocaine (en partenariat avec d’autres associations distinguées dans le domaine) feront inévitablement partie de notre ligne de conduite.

Par ailleurs souligne Mme Bouchra Bayed, les partenariats avec des institutions marocaines nous permettront de répondre d’une manière personnalisée aux besoins identifiés, d’optimiser l’investissement des ressources et de solidifier les échanges avec les différentes parties prenantes : l’essence de tout projet qui serait porté par The Moroccan Pulse.

Pour la présidente Bouchra Bayed ; « les objectifs sont indéniablement ambitieux, mais nous nous sommes employés au sein de cette structure naissante à mettre en place une organisation optimale pour les atteindre et avoir un impact réel auprès de notre communauté au Maroc et à l’étranger.

En somme ajoute-t-elle ; , The Moroccan Pulse – Beyond Nations est plus qu’une association : c’est un mouvement qui vise à renforcer les liens entre les Marocains du Monde et leur pays d’origine, à promouvoir l’excellence marocaine et à contribuer au développement économique et social du Royaume. « Nous invitons tous les Marocains du Monde à rejoindre notre communauté et à participer à nos activités. Ensemble, nous pouvons faire une différence et ériger un pont entre les compétences et les opportunités. Rejoignez-nous dans cette aventure et contribuez à écrire l’histoire du Maroc de demain ! » avait-elle conclu avant de remercier tous ceux qui ont contribué à la création de cette association et en particulier les membres fondateurs (Asmae BEN BAHIDA, Abderrahim EL MORABIT, Issam OUDRHIRI et Hicham BENYOUSSEF), leurs partenaires, les Marocains du Monde présents dans 10 pays et les bénévoles précisant que « Sans leur soutien et leur engagement, nous ne serions pas là aujourd’hui ».