Imilchil au rendez-vous avec :

*Festival des Marocains du Monde :

Une immersion dans les racines et la culture*

Mohammed Drihem

Le Festival des Marocains du Monde, qui se déroulera du 11 au 14 août 2025, promet d’être une expérience inoubliable pour les participants. Organisé sur la route des racines, ce festival offrira une immersion totale dans la culture et les traditions marocaines.

0rganisé par l’Association Akhiam pour le Développement socio-économique d’Imilchil en partenariat avec l’Association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) cette édition du Festival des Marocains du Monde organisée avec le concours notamment du CCME, des communes d’Imilchil et Bouzamou et de l’association ACALINO est placée cette année sous le thème ; « MDM et Développement territorial : Acteurs associatifs et retours d’expérience ».

Le programme du festival est riche et varié, avec des activités pour tous les âges et tous les intérêts. Les participants pourront découvrir les lacs de la région, participer à une course solidaire et relais VTT, faire la lecture du ciel avec une soirée d’observation des étoiles, assister à des cérémonies traditionnelles de mariage amazigh, et profiter de moments de détente et d’animation.

Le festival comportera également des tables rondes et des présentations sur des thèmes tels que le développement territorial, l’investissement dans la région de Drâa-Tafilalet, et la régénération de cheptels par l’introduction de nouvelles alternatives d’alimentation.

Les participants pourront également découvrir la vie locale à travers des visites de coopératives, d’ateliers de tissage, et de pépinières. Ils pourront également participer à des ateliers participatifs chez des familles locales, où ils pourront apprendre les techniques traditionnelles de tissage, de teinture naturelle de laine, et de filage de laine à la main.

Dans sa déclaration au journal ; Mr Lhou Marghine coordinateur de l’association SENS a souligné que ; « L’objectif du Festival des Marocains du Monde est de partager l’expérience autour des projets de développement réalisés par l’association Sens de Bordeaux et l’association Akhiam d’Imilchil, et surtout de montrer à la diaspora marocaine qu’il y a des opportunités de mobiliser des financements à partir des pays de résidence pour soutenir les projets dans le pays d’origine, le Maroc.

La particularité de cette année d’après Marghine ; c’est qu’en plus des 120 personnes attendues chaque année au festival, la vallée de Tinghir, qui est à 70 kilomètres de la vallée d’Imilchil, va organiser une caravane qui regroupera au moins 60, voire 100 personnes de la diaspora de Tinghir qui viendront rejoindre la diaspora marocaine déjà présente à Imilchil le 12 août.

Cette année a-t-il ajouté, il y aura également un journaliste d’Al Jazeera, des télévisions et des tables rondes autour des problématiques des migrants, ainsi que des discussions sur le réseautage et la recherche de complémentarités entre les Marocains résidents à l’étranger et les collectivités territoriales et les Marocains du Maroc.

Chacun repartira avec des contacts utiles, soit pour des opportunités professionnelles, soit pour des initiatives de solidarité internationale. » Avait-il conclu

Après quatre jours de découverte et d’immersion dans la culture marocaine, les participants repartiront vers Rabat avec des souvenirs en poche et une nouvelle compréhension de la richesse et de la diversité de la culture marocaine.

Le Festival des Marocains du Monde est une occasion unique de découvrir le Maroc et sa culture, et de renforcer les liens entre les Marocains du monde et leur pays d’origine.