Campagne médicale organisé avec succès à Ifrane par L’Association « Les Racines de l’Espoir »

Mohammed Drihem

L’Association « Les Racines de l’Espoir » avec le concours de la Délégation provinciale de la santé et des autorités provinciales et locales a organisé les 12 et 13 juillet 2025 une campagne médicale qui a permis de fournir des services médicaux gratuits à un grand nombre de patients. Au total, 1593 consultations médicales ont été assurées au bénéfice de 1 016 patients, dont 474 hommes et 542 femmes venus d’Ifrane, de Tizguite, de Dayet Aoua et de plusieurs autres Douars et localités avoisinantes.

Les Spécialités médicales intégrées à cette campagne médicale qui a couvert plusieurs spécialités médicales dont notamment : La Médecine dentaire (284 consultations médicales), l’Ophtalmologie (332 consultations médicales) ; la Gynécologie (322 consultations médicales), la Médecine générale (253 consultations médicales

Et enfin la Pédiatrie (150 consultations médicales).

Cette campagne médicale, selon ses initiateurs ; a démontré l’engagement de l’Association Les Racines de l’Espoir à garantir l’accès à des services médicaux spécialisés de qualité et gratuits pour tous. Elle a contribué efficacement à répondre aux besoins de santé de la population locale et reflète les valeurs de solidarité, de prévention et de droit à la santé pour tous que défend l’association.

Cette campagne médicale est un exemple d’action humanitaire que les associations locales peuvent mener pour servir la communauté et garantir l’accès aux soins de santé nécessaires pour tous. Nous souhaitons à l’Association Les Racines de l’Espoir encore plus de succès dans ses projets futurs.