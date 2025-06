Beni Mellal-Khénifra : Lancement de la 4ème édition du Salon régional de l’économie sociale et solidaire

Mohammed Drihem

Khouribga, le 15 juin 2025 – La quatrième édition du Salon régional de l’économie sociale et solidaire de la région de Beni Mellal-Khénifra a été lancée aujourd’hui à Khouribga, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce salon, qui se déroule sous le thème « L’économie sociale et solidaire, un pilier fondamental pour l’autonomisation économique des populations rurales », vise à promouvoir l’économie sociale et solidaire dans la région et à renforcer les capacités des acteurs de ce secteur.

Selon ses organisateurs ; ce salon a pour objectifs de promouvoir l’économie sociale et solidaire dans la région, renforcer les capacités des acteurs de l’économie sociale et solidaire, Favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et de créer un espace de rencontre* entre les différents acteurs de l’économie sociale et solidaire

Près de 320 exposants, représentant 170 coopératives productives, de services et artisanales, ainsi que des associations professionnelles, participent à cette manifestation qui se tient jusqu’au 22 juin 2025.

Le salon offrira divers espaces d’exposition et de coopération, notamment : Un vaste espace de vente en plein air pour présenter et commercialiser les produits locaux, une salle de conférences et d’ateliers de formation pour des rencontres thématiques et un espace dédié aux enfants avec une zone de mise en valeur du patrimoine immatériel

Cet événement confirme l’importance de l’économie sociale et solidaire pour l’autonomisation économique des habitants du monde rural.

Dans son discours d’ouverture du Salon régional de l’économie sociale et solidaire de la région de Beni Mellal-Khénifra ; le Président du conseil Régional de Beni Mellal-Khenifra ; Adil Barakat a souligné que ce salon est organisé par le Conseil, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire, et en coordination avec la Province de Khouribga.

Notre thème pour cette édition est « L’économie sociale et solidaire, un pilier fondamental pour le développement économique des populations rurales » a-t-il précisé ajoutant que ; ce salon est devenu un modèle à suivre pour soutenir ce secteur vital et important, qui est considéré comme un moteur pour l’emploi, la valorisation des produits locaux et la promotion du patrimoine culturel et historique de notre pays.

Selon Adil Barakat ; l’organisation de ce salon important s’inscrit dans le cadre des orientations royales visant à promouvoir l’économie sociale et solidaire comme un levier fondamental pour atteindre le développement durable, renforcer l’intégration économique et sociale, et promouvoir l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Les objectifs de ce salon avait-il ajouté ; sont de renforcer les capacités des acteurs de l’économie sociale et solidaire, de promouvoir les produits locaux et de créer des opportunités de networking et de partenariat.

Pour conclure ; il a exprimé sa sincère gratitude à tous les participants et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition.