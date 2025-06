L’Agence nationale des eaux et forêts publie des cartes de prévision pour faire face aux incendies de forêt

Mohammed Drihem

L’Agence nationale des eaux et forêts publie, à partir du lundi 16 juin 2025 jusqu’au vendredi 20 juin 2025, des cartes de prévision quotidiennes pour déterminer les zones sensibles et exposées au risque d’incendies de forêt à l’échelle nationale.

Ces cartes sont basées sur des données scientifiques précises et prennent en compte plusieurs facteurs, notamment : La nature du couvert forestier, sa susceptibilité à l’inflammation et à la combustion, les prévisions météorologiques, les conditions climatiques qui peuvent influencer la propagation des incendies, les conditions topographiques et la nature du terrain et les zones montagneuses qui peuvent entraver ou faciliter la propagation des incendies,

Selon un communiqué de l’ANEF ; les provinces ont été classées selon le niveau de risque comme suit :

– Risque extrême (niveau rouge) : Azilal, Béni Mellal, Chefchaouen, Kénitra, Khémisset, Larache, Tanger-Assilah, Taounate et Taza.

– Risque élevé (niveau orange) : Agadir-Ida ou Tanane, Al Hoceïma, Berkane, Fahs-Anjra, Ifrane, Khénifra, M’diq-Fnideq, Nador, Ouezzane, Oujda-Angad, Skhirate-Témara, Taourirt, Taroudant et Tétouan.

– Risque moyen (niveau jaune) : Essaouira, Rabat, Salé, Sefrou et Sidi Slimane.

A cette occasion ; l’Agence nationale des eaux et forêts recommande aux populations vivant à proximité des zones forestières, aux travailleurs dans ces zones, ainsi qu’aux estivants et visiteurs, de faire preuve de prudence et de vigilance et d’éviter toute activité susceptible de provoquer des incendies. Elle les invite également à signaler rapidement aux autorités locales tout signe de fumée ou comportement suspect.

La prévention des incendies de forêt est essentielle pour protéger les forêts et l’environnement. Il est crucial que chacun prenne les mesures nécessaires pour prévenir les incendies et collabore avec les autorités locales en cas d’urgence précise le communiqué.