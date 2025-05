Province d’Ifrane

Journée de sensibilisation aux risques d’incendies de forêts

et à leur impact sur le patrimoine

forestier et la biodiversité

Mohammed Drihem

Ifrane – Le Club Unesco Atlas Maroc et l’Association des Amis du Val d’Ifrane ont organisé, mercredi 21 Mai en Cours à Bensmim et Azrou, une journée de sensibilisation aux risques d’incendies de forêts et à leur impact sur le patrimoine forestier et la biodiversité, au profit des élèves du collège Bensmim le Matin et du Collège Al Wahda d’Azrou dans l’après-midi.

Organisée en partenariat avec la Province, la Direction Provinciale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), le Commandement provincial de la protection civile, et la Direction Provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la journée nationale de sensibilisation aux risques d’incendies de forêts, célébrée Chaque année le 21 mai, et vise à encourager les comportements responsables pour prévenir les incendies, tout en sensibilisant les élèves à l’importance de la couverture forestière et à la nécessité de sa préservation.

Cette initiative selon ses organisateurs entend également sensibiliser les jeunes générations sur les dangers liés aux comportements à risque pour l’écosystème du Cèdre emblématique de la province d’Ifrane et les inciter à s’impliquer dans les actions environnementales visant la préservation du patrimoine forestier.

Au nom des deux associations organisatrices de cette journée ; le Président fondateur du Club Unesco Atlas Maroc Abdelali a déclaré à la MAP que cet événement de sensibilisation aux risques d’incendies de forêt organisé en collaboration avec l’Association des Amis de du Val d’Ifrane, ainsi que des représentants des eaux et forêts, de la protection civile et des autorités locales et ce, au niveau du collège Bensmim car il est situé dans une zone forestière qui connaît des problèmes liés aux incendies de forêt. Cette région est également une destination touristique importante.

L’objectif a-t-il précisé ; est de sensibiliser les jeunes et la communauté aux risques d’incendies de forêt et aux moyens de les prévenir car nous sommes convaincus que la sensibilisation et l’éducation sont des outils clés pour protéger notre environnement et notre patrimoine naturel.

Pour sa part, le directeur du collège Bensmim ; Mohamed Hormatallah a indiqué au Journal que cette initiative a été organisée en collaboration avec des acteurs de la société civile, la délégation provinciale du Ministère de l’Éducation nationale, l’Agence nationale des eaux et forêts et la protection civile et dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’importance de la protection de l’environnement et de la prévention des incendies de forêt. Nous nous souvenons tous de l’incendie qui a ravagé la forêt de Bensmime en août 2022, avec des conséquences négatives sur l’écosystème a-t-il rappelé tout saluant l’initiative de tous les participants à cette campagne qu’il a remercié à l’occasion pour leur engagement en faveur de la protection de l’environnement. Nous espérons que cette campagne contribuera à inculquer aux jeunes les valeurs de la citoyenneté responsable et de la protection de l’environnement avait-il conclu.

De son côté ; Mlle Fatima Zahra Larghlimi coordinatrice du développement et du partenariat au CDF d’Azrou s’est déclarée ravie d’annoncer l’organisation avec succès de cette session de sensibilisation aux risques d’incendies de forêt au Collège Bensmim et collège Al Wahda, dans le cadre de la Journée nationale de sensibilisation et de prévention des incendies de forêt.

Cette session avait-elle déclaré au Journal ; a été un succès, grâce à la participation active des élèves et à la présence de représentants de la société civile, des médias, de l’Agence nationale des eaux et forêts, ainsi que des autorités locales et de la protection civile.

Et d’ajouter ; « Nous avons présenté les mesures prises par l’Agence nationale des eaux et forêts pour prévenir et gérer les incendies de forêt, en collaboration avec tous les acteurs concernés. Nous avons également expliqué les différentes étapes de la gestion des incendies, qui comprennent l’analyse des risques, la préparation, l’intervention et la réhabilitation des zones touchées.

Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera à sensibiliser les jeunes à l’importance de la prévention et de la gestion des incendies de forêt, et à les encourager à prendre des mesures pour protéger leur environnement » avait-elle conclu.

A souligner aussi que dans le même cadre de cette journée de sensibilisation, les représentants des deux associations partenaires organisatrices de la journée accompagnés des éléments de l’ANEF actifs au niveau du CDF d’Azrou se sont rendus dans la Cédraie du Shab où ils ont observé un tas d’actes d’incivisme et d’irresponsabilité des visiteurs et pique-niqueurs dans nos espaces naturels en général et les forets du Parc National d’Ifrane tels que les feux de camps qui constituent un vrai danger pour nos forêts et source de départ des incendies et feux de forêt surtout lors des saison d’été et d’automnes.

Contacté le Journal, Saad Fekri membre de l’unité mobile du Centre de protection des forêts d’Azrou, a souligné l’importance de la sensibilisation des touristes et des citoyens à la protection des forêts. Notre région avait-il précisé ; est connue pour ses paysages forestiers uniques, notamment les forêts de chênes verts, de cèdre et de thuya, ainsi que le parc national d’Ifrane, qui attire de nombreux touristes marocains et étrangers.

Dans ce contexte a-t-il ajouté, notre équipe travaille en coordination avec tous les partenaires concernés pour organiser des tournées de sensibilisation afin de sensibiliser les touristes à l’importance de préserver les forêts et de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour passer une saison estivale en toute sécurité.

A cette occasion a-t-il conclu : « Nous appelons les citoyens et les touristes qui visitent les zones forestières, en particulier pendant les vacances d’été, à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les incendies de forêt. Cette année, les précipitations importantes ont entraîné une croissance importante de la végétation, ce qui augmente le risque d’incendies.

Nous invitons donc tous les citoyens marocains et les touristes à prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour passer une saison estivale en toute sécurité et à respecter l’environnement forestier.

Pour sa part ; le retraité de l’ONCF et membre d’une association de marcheurs et randonneurs de Meknès Mr Hassani Abdelhadi en pique-nique familiale en pleine cédraie du Shab (Région d’Azrou) a déclaré au Journal : « En tant que retraité de la SNCF et membre de l’Association des amis de la forêt, je tiens à sensibiliser les citoyens à l’importance de protéger les forêts, en particulier pendant la saison estivale. Les forêts de cèdres d’Ifrane-Azrou sont des écosystèmes fragiles qui nécessitent notre attention et notre respect.

Nous devons tous prendre des précautions pour éviter les incendies de forêt, qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur l’environnement. Malgré les efforts des autorités et des associations environnementales, les incendies de forêt continuent de se produire dans la région avait-il lancé.

Je lance un appel aux citoyens pour qu’ils prennent conscience de l’importance de protéger les forêts et qu’ils adoptent des comportements responsables lors de leurs visites en forêt. Nous devons travailler ensemble pour préserver la beauté et la richesse de nos forêts pour les générations futures avait-il conclu.