L’ASSOCIATION DES AMIS DU VAL D’IFRANE EN ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE POUR UN NOUVEL ELAN AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Par Mohammed Drihem

L’Association des Amis du Val d’Ifrane (AAVI) pour la protection de l’environnement et la promotion de l’écotourisme s’est Réunie en Assemblée générale Ordinaire Samedi 13 Mai 2023 dernier à Ifrane avec comme points à l’ordre du jour : La discussion et approbation du Rapport moral et financier au titre des deux années 2021-2023 et le renouvellement du tiers sortant du comité Directeur de l’Association.

Du rapport moral ainsi présenté et approuvé lors de cette Assemblée Générale des Amis du Val d’Ifrane il ressort que durant les deux dernières années 2021/22 et 2022/23, l’Association a organisé plus plusieurs activités au profit d’un total de plus de 200 élèves de différentes écoles des villes d’Ifrane et Azrou.

Entre autres activités bien réussies par l’Association, des sorties pédagogiques, des ateliers de dessins, des activités de sensibilisation et de conscientisation et des campagnes de nettoyage de différents sites naturels et des enquêtes et reportage de presse sur différents points concernant l’environnement en général dans le Val d’Ifrane et toutes la province d’Ifrane.

Après approbation des rapports par l’assistance, cette dernière a procédé au renouvellement du tiers sortant du comité directeur de l’Association qui s’est vu remplacé par Malika Semmane qui a intégré ainsi le comité composé de Mohammed Drihem comme président, Oukanou Lahcen Secrétaire général avec Dalila Belachguer comme S.G. Adjoint et Moulay Abdeslam Ismaili trésorier général avec comme trésorier adjoint Malika Semmane.

Selon le président du comité directeur de l’association ainsi renforcé par un membre au féminin qui a roulé sa bosse dans le domaine de l’éducation à l’environnement et dans l’action associative, les « Amis du Val d’Ifrane » compte passer à une vitesse supérieure avec de nouveaux plans d’actions et projets novateurs au service de la préservation de l’environnement et beaucoup plus d’implication dans les projets et efforts déployés par les pouvoirs publiques pour la protection et la préservation des espaces naturels au niveau du parc national d’Ifrane en général et au niveau du Val d’Ifrane en particulier.