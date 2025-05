LE PREMIER FORUM DES GORGES ET OASIS PREND FIN EN APOTHEOSE AU COMPLEXE CULTUREL DE LA VILLE DE TINGUIR

Mohammed Drihem

Le complexe culturel de la Ville de Tinghir a abrité Dimanche dernier la cérémonie de Clôture de la Première édition du Forum des Gorges et Oasis organisé et bien réussi sous l’égide de la Province de Tinghir par le Conseil Provincial du Tourisme (CPT) de Tinghir et ses partenaires institutionnels et privés.

Dans une allocution prononcée à cette occasion ; le Président du CPT de Tinghir ; a souligné que ce Forum organisé du Vendredi 02 au Dimanche 04 Mai 2025 a démontré une fois de plus que Tinghir, avec ses spécificités géographiques et sa diversité environnementale et humaine, est capable de servir de modèle pour un développement durable qui conjugue la préservation de l’identité, la protection de l’environnement et la création d’opportunités économiques et sociales pour ses habitants.

Tout en remerciant chaleureusement le Gouverneur de la province de Tinghir pour son soutien indéfectible à l’organisation de ce forum le Président du CPT Mr Mohammed Bendidi a exprimé la gratitude du CPR aux forces de sécurité pour leur travail remarquable et leur disponibilité tout au long du forum ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce forum dont les chercheurs, les responsables, les associations locales, les bénévoles et les médias locaux, régionaux et nationaux qui ont incarné l’esprit de coopération et la détermination à relever les défis sans oublier aussi les partenaires institutionnels et les acteurs concernés par les questions environnementales et touristiques qui ont confirmé leur engagement à soutenir les projets de développement de la région.

Pour M. Mohammed Bendidi ; cette édition du Forum des Gorges et Oasis n’est pas une fin, mais un début pour un chemin de travail commun incitant ainsi tout un chacun à prendre la responsabilité de transformer les recommandations en actions concrètes et travailler ensemble pour préserver notre patrimoine naturel et renforcer la position de nos oasis et gorges en tant que destinations mondiales pour le tourisme environnemental et culturel.

La cérémonie de Clôture de ce 1èr Forum des Gorges et Oasis présidée par le Gouverneur de la Province Mr Ismail Haikal a été marqué par la Remise des prix par ce dernier ; aux lauréates du Concours du Hackathon organisé le long du Forum à connaitre : Asmae Talibi classée première, Meryam Hajjaj, Khadija Zaidi, et Nisrine Kazzaz clssées deuxièmes ex aequo et enfin Fatima El Ouardi classée troisième.

Aussi, la cérémonie de clôture du Forum a été marquée par la remise de trophées et d’attestations par le Gouverneur de la Province aux membres du comité d’organisation du Forum en guise d’encouragement pour les efforts déployés pour réussir cet première dans la Province de Tinghir ; par la même occasion, le président du Conseil Provincial du Tourisme de Tinghir a remis au Gouverneur de la Province Mr Ismail Haikal en signe de remerciement pour les grands efforts qu’il ne cesse de déployer pour le développement de la Province de Tinghir.

A rappeler que la Province de Tinghir avait abrité les travaux de son premier Forum des Gorges et Oasis qui s’est articulé autour d’un programme étalé sur trois jours, mêlant activités culturelles, sportives, artistiques et scientifiques qui se sont déroulées dans différentes localités de la province, pour permettre une participation active des différents acteurs locaux en vue de promouvoir l’éco-tourisme et les sports de montagne, soutenir l’économie locale en mettant en avant les produits du terroir et l’artisanat et offrir aux jeunes l’opportunité de développer des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux et économiques de la région..

Pour ses organisateurs, ce Forum des Gorges et des Oasis revêt une importance majeure pour la promotion d’un développement territorial durable dans la région de Tinghir, à travers la mobilisation des acteurs locaux autour des domaines du sport, de la culture, de l’économie et de l’environnement, afin de parvenir à un développement équilibré et durable de la région.