Un rapport sur la rencontre de Beni Mellal autour de la technologie pédagogique

Les acteurs pédagogiques et administratifs ont coulé des instants époustouflants de partage et d’apprentissage à la ville de Beni Mellal le 14/15 et 16 mars 2023 au sein des locaux de l’établissement privé La Racine Carrée qui restera in fine un espace pédagogique moderne et attractif. Cet espace a émerveillé les participants technophiles à cette rencontre qui préconise la digitalisation de nos institutions scolaires.

Au moment où notre ministère s’évertue à mettre en place le concept de l’école pilote, nous l’invitons sérieusement à s’inspirer de ce modèle architectural de la Racine Carrée et de puiser dans son modèle pédagogique, ses équipements et son infrastructure haut de gamme pour implémenter cette nouvelle école publique.

Il est vrai que le Maroc a encouragé l’intégration effective des technologies de l’information et de la communication en classe à travers le programme de taille baptisé Génie, à travers la formation d’un bon nombre d’enseignants et l’équipement de nos écoles de salles multimédia qui renferment des ordinateurs, une connexion WIFI, des rétroprojecteurs et autres dispositifs indispensables à même d’asseoir cette culture de numérisation de nos espaces pédagogiques qui visent l’atteinte de l’efficacité et cette obligation tant escomptée de résultats pédagogiques conséquents.

Force est de souligner la présence d’enseignants innovants qui n’ont pas hésité un seul instant à recourir aux tablettes, aux tableaux interactifs, aux smartphones…pour présenter un produit pédagogique inouï au profit des apprenants marocains.

Parmi les moments forts de cette rencontre qui prône la réflexion et le partage, figurent la présence du professeur Houmame Slaoui, enseignant de l’enseignement primaire au sein de la direction provinciale de la ville de Safi qui a présenté une communication de haute volée sur le partage d’un projet de grande envergure pour accroître le niveau scolaire des apprenants via l’usage de l’outil digital en classe. Il a entamé son expérience par établir un état des lieux de sa propre classe, un diagnostic minutieux qui a incité notre conférencier à chercher des partenaires pour financer la mise à niveau de sa classe et l’équiper d’infrastructures numériques afin d’entreprendre des activités appropriées qui répondent favorablement aux besoins des élèves et qui les engagent sur la voie salutaire de la réussite scolaire.

le professeur Aziz Bakali ,enseignant du primaire de son état, relevant de la direction provinciale de Fès a mis l’accent sur la nécessité d’introduire l’intelligence artificielle comme un moyen efficace pour rehausser le niveau scolaire de ses propres écoliers. Il a aussi partagé avec l’auditoire l’expérience de l’e-learning pour dispenser un enseignement de qualité à un enfant atteint de cancer. Une expérience humaine et à forte valeur ajoutée.

l’enseignante innovante Amal Abou Mouslim a exposé son expérience inédite en matière d’aide précieuse au profit des élèves en situation de difficultés d’apprentissage ou souffrant du spectre de l’autisme ou TDAH qui ont du mal à assimiler la table de multiplication et donc qui éprouvent des problèmes majeurs au niveau de la résolution des problèmes mathématiques qui exigent l’utilisation de la multiplication. Cette enseignante qui fait preuve d’innovation et de créativité, qui oeuvre avec passion au sein du groupe scolaire Okba Bnou Nafia relevant de la direction provinciale de Skhirat- Témara a obtenu le prestigieux prix de la meilleure enseignante au monde en Inde en 2021 et en 2022. Elle a aussi été désignée par les auditeurs de Radio Aswat comme la personnalité de l’année 2021. Cette professeure aux compétences professionnelles avérées a dévoilé les grandes lignes de son expérience pionnière partagée en Hongrie et qui consiste à utiliser Skype pour motiver ses propres élèves à communiquer avec d’autres écoliers à travers le monde.

Le professeur Moumni Achraf a partagé une nouvelle expérience intitulée le métaverse, un concept futuriste qui vise à créer une réalité virtuelle physique. Notre innovateur a mis en exergue quelques données théoriques sur la gestion optimale des réunions à distance en recourant à cette technique bouleversante du métaverse.

Il est vrai que ce forum qui a réuni les enseignants et les cadres administratifs novateurs à l’échelle nationale fut une réussite éclatante. Cette première rencontre est le fruit d’un esprit partenarial entre l’association Aklam, le groupe scolaire la Racine Carrée, l’observatoire marocain de la formation et de la recherche en technologie pédagogique et d’autres partenaires.

Il est temps de généraliser la formation sur l’utilisation optimale de l’outil informatique, de doter nos établissements scolaires du dispositif adéquat pour réussir ce challenge. Toutefois, il ne faut pas abuser cet usage et donner libre cours à nos enfants de manipuler, de jouer, de réfléchir, d’apprendre, de coopérer, de s’épanouir et de grandir loin du tsunami numérique.

