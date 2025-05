Province Ifrane : Organisation du forum provincial d’orientation scolaire, professionnelle et universitaire

Mohammed Drihem

La Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale, de préscolaire et des Sports d’Ifrane a organisé avec succès le Forum Provincial d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle de la Province d’Ifrane, le mercredi 30 avril 2025, au Lycée Tarik Bnou Ziad d’Azrou.

Cette manifestation a réuni près de 24 exposants représentant différentes facultés, écoles supérieures et institutions de formation publiques, offrant aux élèves et à leurs parents une occasion unique de découvrir les opportunités de formation et d’études post-baccalauréat.

Selon Hachimi Mohammed, Chef de Service des affaires juridiques, de la communication et des Partenariats, l’objectif de ce forum est de permettre aux élèves de découvrir les établissements d’enseignement supérieur et professionnel et d’obtenir des informations directement auprès des représentants de ces établissements.

Les participants ont pu obtenir des informations sur les conditions de candidature, les conditions d’accès, les modalités d’inscription, le régime des études, ainsi que les possibilités d’obtention de bourses, d’hébergement et de restauration.

Le forum a connu une forte participation des apprenants et de leurs parents, qui ont souligné l’importance de ces rencontres pour prendre des décisions éclairées concernant leur orientation scolaire et professionnelle.

Pour sa part, Belkacem Moulay Ismail, Chef de service d’encadrement des établissements scolaires et de l’orientation, a souligné l’importance de cette rencontre pour les conseillers d’orientation qui ont pu présenter les dernières nouveautés en matière de formation et d’études post-baccalauréat et de réagir de manière positive aux différentes questions des visiteurs et à leurs besoins exprimés.

A noter que ce Forum a été inauguré par le Directeur provincial d’Ifrane, Mimoun Aghil, en présence du pacha de la ville d’Azrou, Abdelhamid Zairi et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires .