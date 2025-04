Ifrane accueille la 7ème édition du festival «Al Akhawayn Short Film Festival» Du 03 au 05 Avril 2025

Mohammed Drihem

11 étudiants finalistes représentants ESAV Marrakech, ISMAC Rabat, American University of Cairo et Al Akhawayn University à Ifrane.se donnent rendez-vous Samed 5 avril à partir de 19H au sein du campus de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, pour la cérémonie de clôture du festival « Al Akhawayn Short Film Festival » et de la remise des prix, un moment fort qui mettra en lumière les gagnants de cette édition.

Ce festival organisé par l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, en partenariat avec l’Association des Lauréats de l’Université se distingue par son engagement à promouvoir la créativité sans contrainte de frais d’inscription, d’expérience préalable ou de restrictions artistiques et techniques.

Pour cette édition 2025 d’«Al Akhawayn Short Film Festival »; 104 étudiants représentant 28 établissements différents ont soumis leurs candidatures, aboutissant à la réception de 31 films selectionnés par un comité de sélection, composé de quatre professeurs de cinéma de diverses institutions qui a déterminé la sélection officielle, annoncé sur Instagram le 7 mars.

Selon ses organisateurs ; cet événement incontournable pour les jeunes talents du cinéma au Maroc leur donne l’opportunité d’aller à la rencontre du jury présidé par Meryem Benm’barek, doté de 11 récompenses internationales pour son film Sofia et composé de Abdenbi El Benioui, acteur international reconnu pour son rôle dans le Mont Moussa , et Anass El Gad, phare réalisateur de publicité et clip musical.

La remise de prix précise-t-on, sera précédée d’un hommage à Izza Genini, pionnière du format documentaire au Maroc, qui a contribué à immortaliser l’héritage, les peuples, les régions et les histoires qui forment la richesse de notre culture. Son dernier film en avant-première, Meqbouline, Les Hôtes de Timliline sera projeté à l’occasion .

La remise des prix se clôturera avec la projection Mon père n’est pas mort de Adil El Fadili, qui fait l’honneur de choisir le Al Akhawayn Short Film Festival pour sa première après la course aux récompenses, qu’il obtient avec succès au Festival National de Tanger.

PROGRAMME DU FESTIVAL

Jeudi 3 avril

Atelier d’interprétation par Benioui

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Projection de la sélection officielle des courts métrages étudiants

Soirée avec Afterparty DJ Club

Vendredi 4 avril

Master Class : Raconter des histoires par AnassEl Gad en darija

Atelier : Le Fondamentaux de la production cinématographique et créative de la production cinématographique et créative par la Fondation du Cinéma Tamayouz

Conférence invitée : CinéCasablanca, la Ville Blanche en 100 films de Roland Carrée en français

Projection de Sofia & discussion avec Meryem Ben’mbarek

Samedi 5 avril

Table ronde : Comment l’industrie cinématographique marocaine peut-elle aider les étudiants cinéastes à encourager leur carrière et leurs aspirations créatives ? avec les Panélistes : Meryem Ben’mbarek, Anass ElGad, Izza Genini, Abdenbi El Benioui, Adil El Fadili, Roland Carrée, Bilal Marmid, Youssef Ksiyer, Khalid Mouna, Karim Souissi, Safae Lahgazi Alaoui et Yassine Bouhouch.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX