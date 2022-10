(Jilali Chabih – PES – FSJES – UCAM – Maroc).

Remise en cause de cette « Summa divisio » : droit public / droit privé

Une approche scientifique ne saurait prétendre à l’exclusivité, sans risque de tomber dans l’idéologie, puisqu’elle fait intégralement partie de la culture sociale environnante. De même qu’on ne saurait non plus extirper un phénomène social de son environnement pour pouvoir l’étudier sans que l’on ait la pleine conscience que c’est précisément cet environnement qui donnerait la vraie dimension scientifique audit phénomène.

Ainsi, situé dans la même perspective, peut-on réellement considérer le service public ou l’intérêt général comme étant une mission exclusivement réservée à l’administration et au juge administratif ?

Et que fait-on, en effet, des ménages, des entreprises, des O.N.G., des relations avec l’extérieur ou des décisions du juge judiciaire ? Sont-ils dénués de toute trace de service public ou d’intérêt général ? C’est une considération dont je ne suis absolument pas certain !

En conséquence, en me plaçant dans une démarche de la science du droit, une approche, j’allais dire, épistémologique, et pour ainsi dire faire un pas en avant dans le domaine de la démocratie, je prône haut et fort un seul et unique droit, un droit pour tous, que ce soit les administrations, les particuliers ou les entreprises.

