Lire Barthes

TayebZaid

Ceux qui osent parler de Barthes, prononcent son nom avec beaucoup de circonspection et peut être aussi avec une pointe de crainte difficile justifier à l’égard ce grand homme. Pour beaucoup, son nom pourrait être associé à la métaphysique du discours littéraire à case de son côté abscons. Certains lecteurs lui reprochent le fait qu’il écrit dans une autre langue que le français, aussi renoncent-il bien vite à poser ses livres de côté mais continuent à parler de leur auteur en le citant en référence toutes les fois que l’occasion s’y prête, et les occasions ne manquent pas pour eux quand il s’agit d’effrayer comme si l’auteur était un épouvantail dont la présence est d’éloigner.

J’ai lu un petit message que m’a envoyé en privé un certain M. Mustapha. Lahrizi, agrégé de son état, dans lequel son auteur dit que Barthes est mort sans avoir obtenu son agrégation à laquelle il ‘’aurait échoué’, ni écrit de romans, ni enseigné à la Sorbonne. A l’en croire, Barthes aurait quitté ce monde avec cette triple tristesse dans le cœur. Bien que Barthes ait raté son agrégation, à l’inverse de l’auteur du message qui l’affiche comme un Sioux un scalp, bien qu’il n’ait écrit aucun roman, qu’il n’ait pas enseigné à la Sorbonne, cela ne l’a pas empêché d’être l’un des grands sémiologues et critiques littéraires de notre époque. Le Plaisir du texte, Le Degré zéro de l’écriture, Mythologie, S/Z et d’autres écrits encore, valent beaucoup mieux que La Nuit sacrée, Le Pain nu ou encore Les lettres de mon Moulin, La Gloire de mon père… Propp, Todorov, Greimas, J.M.Adam, Philippe Hamon, Michel Charolles, et bien d’autres, qui sont des linguistes, ont-ils écrit des ouvrages sur la linguistique et la critique littéraire et également des romans ? La linguistique a ses hommes. Le roman a les siens.

Revenons à Barthes, critique littéraire et sémiologue. Le Degré zéro de l’écriture nous apprend que toute forme d’écrit a son degré d’écriture. L’écriture est donc mesurable sur l’échelle des valeurs.

-L’écriture révolutionnaire se distingue par son caractère emphatique, inflationniste, répétitive ; l’écriture marxiste est litotique ; la romanesque impersonnelle; l’écriture en prose est dite dans un discours commun (Hugo, Balzac..) ; la poétique dans un discours commun ornementé d’éléments décoratifs (écarts) ; l’écriture artisanale est artistique (Flaubert) ; la naturaliste artificielle (Zola), blanche ou neutre est l’écriture de Camus dans l’Etranger…. Qu’y a-t-il de plus profond est de plus didactique que de classer les œuvres littéraires à travers les types d’écriture de chacune? Ceux qui disent que Barthes est illisible le comprennent mal ou à moitié ou ne le comprennent pas du tout.

Je reviens au ‘’Plaisir du texte’’. La lecture procure le plaisir des sens. Elle ressemble en cela à la contemplation du corps d’une femme. Qu’est ce qui procure du plaisir dans la lecture d’un roman ? Ce sont les écarts, les figures de style qui constituent des lieux sensuels : la métaphore, l’anacoluthe, la personnification, l’ellipse, le chiasme, ,,,,,sont des endroits qui forcent l’arrêt du lecteur pour l’amener à apprécier, à savourer, à se délecter. Il en est donc de la lecture de roman ce qui en est de la contemplation du corps d’une femme. Quels sont les endroits qui procurent du plaisir dans un livre ? Là où il y a figure de style, là où il y a écart. Quels sont les endroits de la femme qui attirent le regard d’un homme ? Là où il y a ouverture, échancrure, qui laisse entrevoir une partie de la gorge, des mollets, le haut des cuisses. Ce sont les interstices par lesquels on peut discrètement regarder pour le plaisir du regard et des sens.

Pour finir, je crois que Barthes n’est pas bien différent de Kristeva, de Greimas, de Derrida. Il a sa langue, son style et sa façon de conduire son discours afin de partager avec ses lecteurs ses idées. Il a sa manière à lui, comme Baudelaire, Flaubert, Zola, Hugo ont chacun la sienne, ni plus, ni moins.

Zaid Tayeb