PROVINCE DE TINGHIR : LE CPDH DE TINGHIR APPROUVE 36 PROJETS POUR UN BUDGET DE PLUS DE 50 MDHS

Mohammed Drihem

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la province de Tinghir a approuvé, Mardi 04 Mars dernier, un total de 36 projets à caractère socio-économique proposés par les Comités locaux de développement humain, pour une enveloppe globale de 50.682.227,00 Dhs.

Approuvés lors d’une réunion présidée par le gouverneur de la province de Tinghir, Ismail Haikel, ces projets, programmés au financement au titre de l’année budgétaire 2025, entrent dans le cadre des programmes de l’Initiative nationale de développement humain (INDH) au titre de 2025 et sont inscrit dans le cadre des quatre programmes de l’INDH, dont 05 projets dans le cadre du programme du Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les territoires défavorisés avec une enveloppe de 17.133.607,00 Dhs pour le renforcement du réseau d’adduction d’eau potable a plusieurs Douars, l’electrification de 42 unités du préscolaire via des panneaux solaires et du centre de Dialyse de M’semrir et pour l’amenagement de ponts de désenclavement de plus d’un Douar, 11 projets dans le cadre du Programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité avec un coût globale de 5.769.267,00 Dhs au profit des Personnes ayant des besoins specifiques, des Patients souffrant d’insuffisance rénale , des Enfants abandonnés et des Femmes en situation de vulnérabilité. Ces projets concernent l’equipement et le Soutien au fonctionnement des Centre pour enfants autistes d’Alnif de Tinghir, l’acquisition d’un bus de transport pour personnes handicapées à Tinghir, d’un bus pour les personnes trisomiques à Tinghir et d’un bus de transport pour les insuffisants rénaux, le Soutien au fonctionnement de centres pour personnes handicapées de Tinghir, Qalaa Mekouna, Boumelen Dades, Haut Todghi et Ait Hani , la Réhabilitation du centre d’hémodialyse avec un Appui à la gestion des centres , l’appui à la gestion du centre pour enfants abandonnés de Tinghir et enfin l’appui à la gestion, à l’équipement et à la réhabilitation des centres de femmes en situation de vulnérabilité.

Trois projets ont été validés notamment dans les carde du Programme visant l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes pour un cout globale de 4.800.000,00 Dhs et portents sur le soutien à la Gestion de la plateforme jeunesse et accompagnement des jeunes, le Soutien de projets pour la jeunesse au niveau provincial et le Soutien de projets en faveur des coopératives et de leurs fédérations au niveau provincial en vue d’encourager l’Entrepreneuriat et l’Économie sociale et solidaire.

En matière d’Impulsion du capital humain des générations montantes objet du quatrième programme de l’INDH ; le CPDH de Tinghir a approuvé 17 projets concernant la Santé maternelle et infantile (11.027.535,00 Dhs), la généralisation de l’enseignement du préscoalire avec la Création de cinq unités appropriées (1.600.000,00Dhs) et le Soutien de la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire ( 10.351.818,00 Dhs)