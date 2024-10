Mohammed Drihem

Dans le cadre de la dynamique initiée par la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation depuis plus de 15 ans, et qui vise à créer des espaces de vulgarisation et de médiation culturelle et artistique pour mettre en avant et encourager différentes formes d’expressions artistiques, la Ville d’Ifrane sera dotée de la « Galerie d’Art Zephir » qui ouvrira ses portes devant les Fans de l’art plastique le Mercredi 09 octobre 2024 prochain et ce, avec le vernissage de sa première exposition artistique « Fragments de l’Atlas » qui se poursuivra jusqu’au 31 Décembre 2024.

Selon ces concepteurs, « Fragments de l’Atlas » est une exposition collective qui regroupera les travaux artistiques de sept artistes basés sur la région du moyen atlas et particulièrement dans la Province d’Ifrane. Cette exposition est la première du genre organisée dans un établissement hôtelier affilié à la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation. La particularité de cette exposition réside dans sa volonté affirmée d’encourager les talents locaux de la région et leur offrir une nouvelle tribune pour promouvoir leurs créations.

Aussi, la « Galerie d’Art Zephyr » Ifrane est un espace d’exposition conçu pour offrir une expérience artistique immersive au cœur d’un cadre élégant et raffiné à travers duquel, Zephyr Ifrane ambitionne de se positionner comme un véritable médiateur culturel dans la région, en favorisant les échanges entre artistes, visiteurs et passionnés d’art, créant ainsi un pont entre les différentes expressions artistiques.

A noter que la région du Moyen Atlas est riche en histoire, en beauté naturelle et en cultures diverses. Cette richesse et cette diversité se manifestent également par un potentiel humain productif et créatif dans de nombreux domaines. La région se caractérise également par un élan artistique important qui produit diverses formes de création.

A la « Galerie d’Art Zephyr » Ifrane donc on se concentrera sur les arts visuels à travers cette exposition collective intitulée « Fragments de l’Atlas », qui documente un groupe d’expériences qui sont le résultat d’efforts intensifs et d’années de travail acharné de la part d’artistes de différentes voies qui ont cherché à développer leurs compétences et à affiner leurs talents.

À travers cette collection, les artistes Rahma El Moumen, Abdelhak Bounhitat, Abdellah Quabbi, Mohammed Griba, Mustapha Khadrouni, Rachid Chaarir et Rachid Harchaou présentent des œuvres qui expriment leurs pensées et leurs sentiments de manière unique et innovante, reflétant la diversité et la richesse de leurs visions créatives. Chaque tableau fait partie d’un parcours artistique personnel, incarnant une riche diversité de thèmes et d’expériences artistiques, entre l’utilisation de couleurs vives et de tons calmes, reflétant la diversité des origines et des visions artistiques des créateurs, et la profonde compréhension du processus créatif et de l’expression artistique de ces artistes, de sorte qu’on trouve des tableaux exprimant les paysages de la Badia rayonnante.

D’autre part, d’autres artistes ont préféré utiliser un langage figuratif plus abstrait dans leurs peintures, avec des couleurs plutôt froides, en assemblant des éléments complexes et des formes apparemment incongrues, dans un beau chaos créatif ouvert à toutes les lectures. Malgré leur grande diversité entre abstraction, figuration, nature morte, portrait, paysage et design urbain, ces peintures ont en commun d’ignorer les règles familières des écoles d’art plastique et les normes académiques et techniques pour laisser place à l’imagination et à la subjectivité, faisant de cette exposition un voyage culturel et artistique intégré qui reflète différents styles et tendances artistiques et présente des images vives et expressives de la réalité marocaine avec son architecture et son ingénierie, ses multiples cultures et ses connotations symboliques.

La valeur de l’exposition ne se limite pas à la diversité artistique, mais aussi à la variété des pigments et des matériaux utilisés, qui reflètent clairement l’authentique palette de couleurs marocaines à travers ces œuvres. Les visiteurs peuvent sentir le pouls de la culture marocaine et amazighe enracinée dans l’héritage de l’Atlas. L’exposition croit en l’importance de l’art dans l’expression et la préservation de l’identité culturelle, en offrant une plateforme aux artistes locaux pour présenter leurs créations et entrer en contact avec un public plus large. Célébration de l’art, de la vie et de la culture, entre créativité artistique et beauté naturelle, « Nuggets of the Atlas » est une occasion exceptionnelle pour les visiteurs de découvrir la profondeur et la richesse des arts plastiques dans la région du Moyen Atlas et une expérience unique qui leur permet de s’immerger dans de multiples univers d’expression artistique et d’explorer les messages et les histoires que chaque œuvre d’art raconte. C’est une invitation collective à plonger dans les mondes de la beauté et de la créativité et à découvrir des histoires inspirantes à la saveur purement atlantique.