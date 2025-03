Ifrane : Plusieurs Projets socio-économiques Approuvé par le Comité Provincial du Développement Humain de la Province d’Ifrane

Mohammed Drihem

Le Comité Provincial du Développement Humain d’Ifrane a tenu jeudi dernier sa première session au titre de l’an 2025 sous la Présidence du Gouverneur de la Province d’Ifrane Mr Driss Misbah.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cette réunion, Driss Misbah a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’engagement commun de tous les intervements ici présents en vue de renforcer le développement humain dans cette province conformement aux très hautes orientations de SM Le Roi Mohamme VI que Dieu le Glorifie.

Après avoir préciser que les points retenus à l’ordre du jour de cette session porteront sur l’approbation du plan d’action au titre de 2025 qui arrete toutes les différentes actions à mettre en application dans le cadre des quatre programme de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, le gouverneur d’Ifrane a incité tous les partenaires présents à doubler leurs efforts pour maintenir le Cap en vue de réussir ce grand chantier de l’INDH initié par le Guide supreme de la Nation SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie.

Aprés la présentation de la note d’orientation sur la mise en application du programme de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain pour l’année 2025, Le Chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) Mamouni Mbarek a exposé les différents projets retenus dans le cadre de ce plan d’action au titre de 2025 approuvés à l’unanimité des membres du CPDH a savoir : L’Approbation de la mise en œuvre du plan d’action pour le premier programme visant à renforcer les infrastructures existantes et les services sociaux pour l’année 2025, l’Approbation de la mise en œuvre du plan d’action du deuxième programme concernant le Soutien des personnes en situation de vulnérabilité pour l’année 2025, l’approbation de la mise en œuvre du plan d’action du troisième programme visant à Améliorer les revenus et l’inclusion économique des jeunes pour l’année 2025 aussi bien en matière de l’économie sociale et solidaire qu’en ce qui concerne l’Axe du Soutien à l’entreprenariat et enfin ; l’Approbation de la mise en œuvre du plan d’action du quatrième programme qui a pour objectif de Promouvoir le développement humain des jeunes générations pour l’année 2025.

Dans une déclaration au Journal Mimouni Mbarek a précisé que l’ordre du jour de cette réunion était principalement axé sur le rappel des exigences de la note d’orientation adressée aux départements centraux pour l’année 2025 et l’approbation du plan d’action couvrant les quatre programmes de la troisième période de l’Initiative nationale pour le Développement humaine et, sur cette base, le CPDH d’Ifrane a procédé à l’approbation d’un ensemble de projets visant à fournir des infrastructures de base dans le cadre du premier programme, le soutien aux groupes en situation difficile et les institutions de protection sociale dans le cadre du deuxième programme ainsi que l’axe de soutien à la scolarisation par l’approbation d’un ensemble de projets liés au soutien à la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire dans la région ainsi qu’à la santé maternelle et infantile.

En matière de renforcement des infrastructures existantes et des services sociaux de base, le CPDH d’Ifrane a approuvé 06 projets pour une enveloppe bdgétaire globale de 5.290.495,00 Dhs. Il s’agit des projets respectifs de la construction d’un pont sur une rivière à Douar Isoual dans la commune d’oued Ifrane (1.640.984,00Dhs), un second pont à Douar Shira dans la commune de Sidi Makhfi (622.886,95 Dhs), un pont à Douar Ait Ben Sbaa dans la commune de Tizguite (652.664,47 Dhs), un pont à Douar Ait Said dans la commune de Sidi Makhfi (880.026,84 Dhs), l’électrification de Douar Msaraab dans la commune de Timahdite ( 846.010,75 Dhds) et l’electrification de quatre unité de l’enseignement du préscolaires réparties sur quatres communes differentes (100.000,00 Dhs).

A noter au passage que ces différents projets de renforcement des infrastructures existantes et des services sociaux de base font objet de réponse aux doléances exprimées par les élus des différentes communes lors des dernières rencontres du Gouverneur de la province avec les différents conseils des collectivités territoriales de la Province.

Le Second programme concernant l’accompagnement des personnes en situation de précarité quant à lui a vu 11 projets approuvés par le CPDH d’Ifrane pour un montant global de 3.664.091,00 Dhs lors de cette premiere session de 2025. Ces projets concernent le soutien financier respectif à Dar Attadamoun pour personnes agées d’Azrou, Dar Al Amane d’Azrou et le centre provincial des personnes à besoins specifiques d’Azrou, l’achat d’équipements à ces derniers et de deux ambulances, installation de chauffage centralisé à Dar Al Amal des personnes à besoins specifiques de Timahdite et au centre des memes personnes à Sidi Makhfi, achat d’équipements pour Dar Al Amal de Timahdite et au centre des handicapés de Sidi Makhfi et le réaménagement du centre provincial de dyalise d’Azrou.

Pour ce qui concerne le troisième programme visant l’Amélioration des revenus et l’inclusion économique des jeunes, le CPDH d’Ifrane a approuvé 10 projets d’AGR présentés par des coopératives pour un montant global de 1.500.000,00 Dhs