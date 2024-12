« Mémoire et migration dans le monde contemporain :

Construction et transmission » : Thème du

11ème Colloque Scientifique de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Meknès

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée internationale des migrants, qui coïncide avec la journée du 18 décembre de chaque année, la Faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès organise la 11ème édition de son colloque scientifique sur le thème « Mémoire et migration dans le monde contemporain : Construction et transfert », le lundi 16 décembre 2024, à la salle des conférences de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès.

Selon le Coordinateur de ce colloque ; Pr Mustapha Merizak, sociologue à l’Université Moulay Ismail – Faculté des lettres et des sciences humaines- ; Lors de ce 11ème colloque, les chercheurs et les praticiens se pencheront sur les thèmes de la mémoire et de la migration afin de mieux comprendre les expériences des migrants, d’appréhender la diversité culturelle, les obstacles à l’intégration, l’identité culturelle et les effets de la migration sur les communautés d’origine et les pays d’accueil. Les récits de migration, qu’ils soient personnels ou collectifs, sont essentiels pour préserver l’histoire humaine et promouvoir le dialogue interculturel dans un monde de plus en plus globalisé. Ainsi, le migrant n’est plus un sujet qui n’intéresse que les chercheurs (en raison de l’accumulation réalisée au sein des sciences humaines et sociales), mais au cours des dernières décennies, la recherche scientifique a connu une forte progression. La mémoire individuelle et collective a été reconnue comme un phénomène sociétal, et pas seulement comme un héritage biologique.

Pour Mustapha Marizak, ce symposium sur la mémoire et la migration est une plateforme interdisciplinaire qui vise à explorer les complexités des récits de migration et leur interaction avec la mémoire individuelle, collective, régionale et nationale. Les participants se pencheront sur la manière dont ces histoires sont comprises et dont les individus et les communautés préservent et transmettent leurs souvenirs dans le contexte de mouvements migratoires souvent complexes et traumatisants. Les discussions porteront également sur la manière dont la mémoire affecte l’intégration, l’identité, la construction de la diaspora et les politiques migratoires dans les pays d’accueil.

Les présentations couvriront un large éventail de sujets, notamment l’impact de la mémoire sur les expériences des migrants, les mécanismes de préservation de la mémoire dans divers contextes migratoires, les récits de migration à travers la littérature, les arts visuels et d’autres formes d’expression artistique, ainsi que les innovations technologiques qui contribuent à la documentation et au partage de ces récits

Selon le Sociologue Mustapaha Marizak ; de nombreuses études sur la mémoire et les migrations englobent aujourd’hui un large éventail de disciplines et de domaines, notamment l’histoire, la démographie, la géographie, les sciences politiques, le droit, la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, la littérature, la culture et les arts, ainsi que les travaux des spécialistes de la muséologie, de l’archivage, de l’audiovisuel, de même que les activités des acteurs associatifs.

Ce développement de la mémoire – en tant que lien entre un individu et sa culture, son pays d’origine ou d’accueil, sa famille, son quartier et son lieu de travail – est important avait-il ajouté, car il joue un rôle clé dans la compréhension des récits de migration et des biographies de migrants, de la manière dont ils affectent l’identité des migrants et les relations interculturelles, et de la manière dont ils sont préservés et transmis d’une génération à l’autre, d’un passé qui divise à un présent qui unit.

La 11èmeédition de ce colloque, organisé chaque année à l’occasion de la journée internationale des migrants le 18 décembre, selon son coordinateur Mustapha Marizak ; vise à Promouvoir le dialogue interculturel pour réconcilier l’histoire et la mémoire des migrations, Encourager et soutenir des projets de recherche conjoints pour une meilleure compréhension , Célébrer la diversité culturelle et contribuer à la préservation et à la transmission intergénérationnelle des récits de migration et enfin Sensibiliser les acteurs et les institutions concernés par les questions de migration à la question de la mémoire des migrations et à ses complexités.