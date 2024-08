Communiqué de presse

La région de l’Oriental se dote d’un dispositif territorial pour accueillir et accompagner la Diaspora et les ressortissants des Pays tiers

Dans le cadre de la régionalisation de la politique migratoire au niveau de la région de l’Oriental, le Programme Régional des Initiatives de la Migration- PRIM , dans sa composante 2 relative à l’accompagnement social et administratif des MRE, MRE de retour et Ressortissant.e.s des pays tiers, et, qui vise une meilleure appropriation des acteurs territoriaux des provinces de la région sur les questions de la migration et la mobilisation de la diaspora a mis en place un dispositif d’accueil et d’accompagnement des personnes migrantes dans la région de l’Oriental.

Cette action qui s’inscrit dans la continuité des efforts fournis par le Maroc sous les hautes Instruction Royale incitant les pouvoirs publics et les acteurs nationaux et régionaux à mettre en place des actions en faveur des MRE et des MRE de retour, a permis la création au niveau de la région de l’Oriental de 6 cellules communales d’accueil, d’accompagnement et d’orientation dans les communes territoriales/ villes chefs-lieux de la région à savoir : Driouch – Nador – Berkane – Oujda – Guercif et Figuig.

Ces cellules d’accueil ont été créées dans une approche participative avec les communes lors de l’élaboration des Plans d’actions communaux (PAC), qui ont permis l’intégration de la dimension migration et la modélisation des cellules d’accueil en fonction de la réalité migratoire ainsi que les besoins de la Diaspora et les ressoirtissant.e.s des pays tiers dans chaque commune.

Grace à l’appui technique et financier du Programme PRIM, les cellules communales et provinciales de la région de l’Oriental sont dotées aujourd’hui d’un cadre de référence qui structure leur action et leur mission, avec des bureaux équipés pour un accueil de qualité pour la diaspora et les ressourtissant.e.s des pays tiers.

En outre, afin de garantir une meilleure visibilité, une stratégie de communication a été mise en place et des outils de communication ont été créés et développés pour ces cellules, afin de faire connaitre leurs rôles auprès des catégories cibles. Enfin, et afin de garantir l’efficacité du service, un plan de renforcement des capacités des responsables des cellules, des élus et des membres de la société civile a été prévu.

Cette action s’inscrit, enfin, dans un processus de régionalisation et de territorialisation des politiques migratoires et en particulier les stratégies nationales des Marocains Résidant à l’Etranger (SNMRE) et la Stratégie National d’Immigration et d’Asile (SNIA) et se renforcera dans un deuxième temps par l’animation et la coordination du dispositif provincial et régional regroupant toutes les cellules d’accueil au niveau des provinces, afin de renforcer le maillage territorial.

Pour rappel, le programme PRIM, qui vise la régionalisation des politiques migratoires au niveau régional, est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et exécuté par Expertise France (EF) pour une durée de 5 ans (2020-2025) en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangers de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger – Département des Marocains Résidant à l’Etranger, les conseils de région et les Wilayas de l’Oriental et du Sous Massa.

Pour plus d’informations :

N° téléphone Numéros vert Mail Site web

Province Jerada 05.36.82.19.90

05.36.82.19.80 cppmjerada@gmail.com

cppmjerada.ma

Province Figuig 05.36.79.81.95 admfiguig@figuig.interieur.gov.ma

Province Oujda 05.36.68.29.01

(02…03…04…05)

05.36.71.12.28 cppmoujda@gmail.com

Commune Guercif 05.35.67.67.06 08.01.04.50.46 ccpmguercif@gmail.com www.ccpmguercif.ma

Commune Figuig 05.36.89.97.68 08.00.00.21.64 ccpmfiguig@gmail.com www.ccpmfiguig.ma

Commune Driouch 05.36.36.76.66 08.01.08.31.32 ccpmdriouch@gmail.com www.ccpmdriouech.ma

Commune Oujda 05.36.71.12.28 ccpmoujda@gmail.com

Commune Nador 05.36.60.26.05 08.01.07.70.39 ccpmnador@gmail.com

Commune Berkane 05.36.61.30.19 08.00.00.52.35 ccpmberkane@gmail.om www.ccpmberkane.ma

Programme PRIM,

Mme Khadija Ait-Ssi, Experte Régionale – Région de l’Oriental – Maroc

Tél : 0611 244 164

Coordonnées des Cellules d’Accueil des Personnes Migrantes de la Région de l’Oriental