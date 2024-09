Phonétique : modification de voisement de phonèmes

Tayeb Zaid



A chaque graphème ou ensemble de graphèmes correspond un phonème et à chaque phonème ou groupe de phonèmes correspond un graphème. Le graphème est la plus petite unité écrite, le phonème, lui, est la plus petite unité sonore.

I-A chaque graphème ou couple de graphèmes correspond un phonème ou couple de graphèmes

1-à un graphème correspond un seul phonème :

Les voyelles : salade : a[a], pur :u[y], ni : i[i] Les consonnes :salade :[s].[l].[d] ; pur : [p].[r] ; nid : [n].

2- à deux graphèmes correspond un seul phonème

a-Les voyelles : peu : eu [ø ]peur : eu[ɛ ] ; pour : ou[u ] b-Les consonnes : cheval : ch[ʃ], technique : ch [k] ; photo : ph[f ] 3-à un graphème correspond un couple de phonèmes : exercice :x[ gz] ; rixe : x [ks ] II- Io ressort de ce qui vient d’être dit, qu’il y a beaucoup plus de graphèmes que de phonèmes et par conséquent que ce qui est écrit est plus long que ce qui est prononcé ou entendu. La langue offre à son usager des graphèmes ou combinaisons de graphèmes pour un seul phonème. Ainsi, dans les graphèmes c +consonnes ou voyelles (autres que i ;e ; y ) ; q ; k ; ch (pour les mots savants) , se prononcent ou s’entendent de la même manière [k].

Les consonnes de la langue française, par exemple, sont classées selon le mode d’articulation, le point d’articulation et le timbre.

1-Le mode d’articulation :

a-Les occlusives (les explosives) : [ p] ;[b ];[t ];[d ];[k] ;[g] ;….

b-Les constrictives (les chuintantes et sifflantes) : [ ʃ ] ; [ʒ];[ s] ;[z]…

c-Les nazales : [m] ;[n] [ɲ] 2- Le point d’articulation

a-Les labiales : [p ];[b]…

b-Les dentales :[t] ;[d]…

3-Le timbre ou le voisement :

a-Les sourdes :[s] ;[k] ;[t] ; [ ʃ ] ;…

b-Les sonores :[ z] ;[g] ;[d] ; [ʒ];…

Après ce bref survol de la concordance ou l’absence de concordance entre graphie et phonie, de la pluralité des graphèmes en comparaison avec les phonèmes correspondants, la classification des consonnes selon leur mode, leur point d’articulation et leur voisement, je vais essayer d’enchaîner avec les modifications que peuvent subir certaines consonnes lorsqu’elles entrent en contact direct avec d’autres. Les consonnes les plus exposées aux changements sont : b ; s ; c.

Les modifications que peuvent subir ces consonnes touchent leur voisement ou timbre. Ces modifications sont de deux types : progressifs ou régressifs.

1-L’assimilation progressive consiste en ce que la première consonne influence et modifie le voisement de la consonne qui la suit.

a-cheval [ ʃəval ] :comme les consonnes ch [ʃ] et v[v] sont séparées par un e [ ə] caduc et que celui-ci peut tomber lors d’un débit rapide, les deux consonnes se retrouvent en contact direct. Cette contigüité place une sourde [ʃ] et une sonore [v] en contact direct, ce qui permet à la première d’assimiler la seconde en une sourde [f] : chval : [ ʃəval ] ; [ ʃval ] ; [ ʃ fal ] .

b-communisme : s [s] est une sourde, m[m] une sonore : la première consonne modifie le voisement de la seconde. Cependant, nous avons tendance à ‘’sonoriser’’ le s en [z] qu’à ‘’assourdir’’ le m. Comme toutes les nasales sont sonores, il se trouve donc que le m n’a d’équivalent sourd qui l’oppose. Nous prononçons [komynizm] au lieu de [komynism] 2-L’assimilation régressive : elle consiste en ce que la seconde consonne modifie le timbre de la première.

a-Absent : [b] est une consonne sonore, et le [s, une sourde], le voisement de la seconde influence de manière régressive celui de la première, et le [b] se prononce [p] : [apsɑ̃].

b-cravate : Nous avons tendance à prononcer [gravat] au lieu de [kravat] à cause de l’influence de la ‘’sonorité’’ de [r] sur la ‘’sourdité’’ de [k], cette influence régressive modifie la consonne sourde k[ k ] en consonne sonore g [g].

Je crois que ce petit détour mérite bien d’être partagé avec les non initiés pour mettre un peu de lumière sur quelques cas de la phonétique française, transcription et phonation, graphie et phonie, modification de phonèmes…

