Tayeb Zaid



·

Appel aux professeurs de français



Comme je l’ai déjà annoncé dans un article publié sur ma page facebook, je viens de publier deux livres didactiques destinés aux professeurs des lycées marocains et à leurs élèves des troncs communs et premières années du cycle qualifiant.

Le premier livre de 285 pages est intitulé ‘’Ecrits littéraires-langue et style’’. Comme son titre l’annonce, la première partie est consacrée à la critique littéraire et en particulier à la poésie, la seconde à la grammaire scolaire (orthographe, conjugaison, phonétique, grammaire normative…) et au style à travers la rédaction, l’énonciation, les types de textes….

Le second livre de 219 pages est intitulé ‘’Mini-lectures’’. il a pour centre d’intérêt la lecture des œuvres au programmes des premières années du cycle qualifiant : Antigone (jean Anouilh), La Boîte à Merveilles (Ahmed Sefrioui), Le Dernier Jour d’un Condamné (Victor Hugo). L’étude des œuvres permet aux professeurs d’avoir une vue diversifiée sur les différentes approches des trois romans.

Les deux livres sont des outils de travail pour tous les professeurs du cycle qualifiant des lycées marocains et surtout ceux d’entre eux qui éprouvent des difficultés à se documenter de manière pédagogique référencée.

L’idée de rassembler tous mes écrits à caractère didactique publiés sur ma page Facebook et le portail Oujdacity en deux livres de contenus différents, m’a été dictée par le besoin d’être utile à mes collègues qui sont encore en activité. Je ne prétends pas que ces deux livres suffisent à eux seuls à dispenser les professeurs de fournir des efforts personnels pour améliorer leur enseignement, je dis que ce sont des outils pédagogiques et didactiques indispensables pour enrichir leur enseignement et réduire les efforts de recherche longs et souvent fastidieux.

En conséquence, je partage avec les professeurs de français des lycées marocains un demi-siècle d’activités riches en expériences dont ils pourront tirer le bon parti.