UNIVERSITE MOULAY ISMAIL : Mise en place d’une Cellule de Veille contre le harcèlement sexuel

A la veille du nouvel an 2022, le Président de l’Université Moulay Ismail de Meknès, Mr Hassane SAHBI a nouvellement instaurée Une Cellule de Veille et de prévention contre le harcèlement sexuel au sein de l’Université qui a tenu sa première réunion le 30 décembre 2021, au sein de la présidence de l’UMI.



Cette nouvelle création fait suite au scandale retentissant qu’ont connu récemment certaines universités marocaines, et vient en réponse aux directives du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, qui a incité toutes les universités à se doter de dispositifs d’écoute et de lutte contre le harcèlement sexuel,

Conçue pour être un véritable lieu d’écoute, d’orientation et d’accompagnement des victimes ou des témoins d’actes de harcèlement sexuel et de violences sexistes, cette cellule de veille selon la présidence de l’UMI, s’engage d’une part à répondre concrètement aux situations dont elle est saisie ; et d’autre part à agir pour prévenir et dissuader tout comportement abusif.

Ce fléau qu’est Le harcèlement sexuel devient une manifestation de diverses formes de violence envers les femmes dans le contexte universitaire. Même s’il existe des situations de violence commises par les femmes envers les hommes (ou par les femmes envers d’autres femmes), il s’agit en général d’une problématique dont le modèle correspond aux excès et abus du pouvoir masculin contre les femmes.

Ainsi précise le communiqué de la présidence de l’UMI, toute personne membre de la communauté universitaire victime de harcèlement sexuel ou de violences sexistes peut désormais bénéficier d’une assistance à travers un Numéro Vert et une adresse mail qui seront mis en place pour permettre de dénoncer cet acte. Ceci dit, L’UMI rassure les appelants et promet que l’anonymat complet sera préservé.

Aussi pour éviter les difficultés psychiques dus à cet acte, un psychologue sera mis à la disposition de toute personne atteinte.

