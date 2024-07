SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SM LE ROI MOHAMMED VI : LE FESTIVAL NATIONAL D’AHIDOUSS EST UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE A AIN LEUH 12-14 AOUT 2024

Par Mohammed Drihem

Au cœur des montagnes et Forets du Moyen Atlas et au beau milieu du Parc National d’Ifrane ; la Ville de Ain Leuh accueille la 23ème édition de son incontournable Festival National d’Ahidouss qui ; par la force de son expérience de plus d’une vingtaine ; a gagné ses palmes d’Or en se classant parmi les meilleurs festivals nationaux du Royaume et d’ailleurs.

Placée Sous le Haut Patronage de SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie ; cette nouvelle édition organisée par le Ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication – Département de la Culture – et l’Association Taymat pour les Arts de l’Atlas en partenariat avec le Conseil Provincial d’Ifrane et le Conseil de la Collectivité Territoriale de Ain Leuh, connaitra la forte participation de 32 Groupes et associations de l’Art d’Ahidouss venant des Localités et Villes de Ain Arma, Oulmes, Khénifra, Azrou, Tighassaline, Imouzzer Kandar, Akenioun, Tahla, Oued Ifrane, Ain Chgag, Zaouiat Chikh, El Hajeb, Sfassif, Bensmim ; Boukachmir, Skoura M’Daz, Sidi Makhfi, Guigou, Meknès, Barkin, Mriret, Sefrou, Talessinte, Ifrane et de Ain Leuh.

Aussi ; la cérémonie d’ouverture officielle de cette 23ème du Festival National d’Ahidouss de Ain Leuh qui sera marqué par les allocutions officielles respectives du Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la communication, du Président de Taynate et celle du président du Conseil de Ain Leuh ; connaitra l’organisation d’une cérémonie pour rendre hommage à quatre artiste de l’art d’ahidouss et de la poésie Amazigh en occurrence les artiste Affane Oulghazi, Mohamed Boudhir, Bahamou Bahcine et l’artiste Ali Cherif Bouazza.

Parallèlement aux soirées artistiques de l’art d’Ahidouss, le programme de ce Festival National de Ain Leuh sera concocté avec notamment des expositions de produits du Terroir, d’artisanat et probablement par une conférence sur l’art amazigh en général.