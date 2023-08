LE PARAPENTISTE ABDELKBIR MCHANNA DU CLUB CRETE ATLAS DE PARAPENTE DE TICHOUKT BOULMANE REMPORTE LA COUPE DU TRONE 2023

Par Mohammed Drihem



Samedi 29 Juillet 2023, le Club Crête Atlas de Parapente de Tichoukt Boulmane relevant de la Région Fès-Meknès a été proclamé Officiellement champion de la compétition nationale de parapente et s’est vu décerner la Coupe du Trône au titre de la saison 2023, organisée par la Fédération Royale Marocaine de l’Aviation Légère et Sportive en partenariat avec la Province de Sidi Ifni et le Conseil Provincial de cette dernière.

Cet exploit réalisé par les jeunes du Club Crête Atlas de parapente de Tichoukt Boulmane revient au brillant parapentiste Abdelkbir Mchanna placé en tête du classement général après avoir exécuté avec Brion tous les tours concernant la précision de la descente.

Cette compétition a été très serrée surtout en présence des meilleurs pilotes, y compris ceux ayant de l’expérience qui avaient déjà participé et été couronnés dans plusieurs compétitions nationales et arabes.

Quant au reste des membres de l’équipe participante du Club Crête Atlas, ils ont fait une compétition respectable pour améliorer leur performance et acquérir l’expérience nécessaire en préparation aux compétitions à venir, notamment avec un équipement très approprié et une meilleure connaissance des règles en vigueur de ce genre de compétition.

A noter qu’en célébration de la glorieuse Fête du Trône, la fédération Royale Marocaine de l’Aviation Légère et Sportive, en partenariat avec la province de Sidi Ifni et avec le soutien du Conseil Régional de Sidi Ifni et en coordination avec le Conseil de la collectivité territoriale de Sidi Ifrni, avait organisé cette compétition dotée de la « Coupe du Trône » ainsi que la première manche du Championnat National de Parapente au titre de la saison 2023 et la Coupe du Trône pour le Sport Paramoteur pour la saison 2023 sur les postes de l’Aéroport Sidi Ifni et ce, en marge des activités du Festival de la Culture Sidi Ifni. , Art et Sports organisé du 20 au 29 juillet 2023.

Une centaine de parapentistes représentant prés de 25 clubs et associations affiliés à la Fédération Royale Marocaine de l’Aviation légère et sportive venat de différentes Régions du Royaume ont pris part à ces compétitions