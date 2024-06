L’UNIVERSITE AL AKHAWYN D’IFRANE ORGANISE LA CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES AU LAUREATS DE SA 25ème PROMOTION

Mohammed Drihem

Samedi 08 Juin 2024 dernier, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a fêté se nouveaux lauréats (tes) et organisa la cérémonie de remise des Diplômes aux lauréats (tes) de sa 25ème promotion au titre de l’année Universitaire 2023-24.

Ont assisté à cette cérémonie tous les membres du conseil d’administration de l’Université Al Akhawayn avec à leur tête le Chancelier de l’Université Abdellatif Jouahri en présence notamment du Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid, du Président de l’Université Al Akhawayn Amine Bensaïd, des représentants de la Presse Nationale, des parents des lauréats et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

La 25ème promotion de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane compte cette année 2023-24 quelques 548 lauréats (tes) de 14 nationalités différentes représentant les différentes écoles et spécialités de l’Université et dont la jente féminine représente 57% contre 58% l’an dernier et le plafond des 60% franchi en 2019.

Par école ; le nombre des lauréats enregistré cette année réparti en 260 lauréats de la Faculté des sciences et de l’ingénierie, 97 lauréats de la Faculté des sciences humaines et sociales et 197 lauréats de la faculté d’Administration des Affaires.

Dans sa Déclaration à la Presse, le Président de l’Université Al Akhawayn Amine Bensaid a souligné que l’objectif numéro un dans le plan stratégique actuel de l’Université c’est de s’assurer de consolider et de renforcer la distinction d’Al Akhawayn sur le modèle américain et sur lequel elle a été accréditée par l’agence américaine « NECHE ACCREDITED ». (NDR – Pour la conformité de l’Université aux 9 standards établis par NECHE à savoir : mission et objectifs, planification et évaluation, organisation et gouvernance, cursus académique, étudiants, système enseignement-apprentissage et recherche scientifique, ressources institutionnelles, efficacité éducative, ainsi que l’intégrité, la transparence et l’information au public)

L’Innovation chez l’Université Al Akhawayn, comme le cherche un certain nombre d’Universités américaines avait-il ajouté, c’est comment consolider ce modèle qui libère l’esprit et aide au bien être en ce 21ème siècle où le bien être est un défi ?

Les résultats sont là aujourd’hui précisa Amine Bensaid en annonçant que des étudiants de l’université Al Akhawayn sont admis aujourd’hui à Oxford, à Cambridge, à HEC Paris entre autres universités du Top Ten au Monde d’autant plus qu’en sortant de l’université Al Akhawayn ; 73% des lauréats ont déjà leurs offres d’emploi et 65% ont déjà eu des Masters ou des PhD qu’ils recherchent en plus d’une dizaine de championnats du Maroc emportés par l’Université aussi bien dans le sport que dans la robotique et dans la programmation algorithmique et en intelligence artificielle entre autres domaine avait-il conclu.

Pour sa part ; le chancelier de l’Université Abdellatif Jouahri a déclaré à la presse qu’en cette fin du plan quinquennal 2020/25, Al Akhawayn prépare son nouveau plan qui se fera avec des changements de paradigmes en intégrant l’intelligence artificielle, le Big Data qui évoluent d’une façon importante de nos jours et auxquelles on doit s’adapter essentiellement en vue d’assurer aux futurs lauréats de l’Université une meilleure insertion dans le monde du travail.