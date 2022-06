VIE UNIVERSITAIRE :

L’UNIVERSITE AL AKHAWAYN D’IFRANE FETE

SES LAUREATS DES TROIS DERNIERES PROMOTIONS

Après deux ans d’absence imposés par les conditions sanitaires liées à la pandémie du COVID-19, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a organisé samedi 11 juin dernier la cérémonie de remise des Diplômes aux lauréats des promotions respectives de 2020 – 2021 et celle de l’année encours 2022 et ce, en présence des membres du conseil d’administration avec à leur tête le chancelier de l’Université, Abdellatif Jouahri, du Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa comme invité d’honneur, du Wali de la Région Fès Meknès et le Gouverneur d’Ifrane ainsi que des parents des lauréats des trois promotions.



Lors de cette grande cérémonie, le Chancelier et le président de l’Université ont respectivement fait une allocutions d’ouverture dans laquelle chacun des deux intervenants a mis en exergue les exploits pédagogiques réalisé par l’Université Al Akhawayn dont l’Accréditation obtenue de la plus prestigieuse agence d’accréditation américaine, NECHE (the New England Commission for Higher Education), qui accrédite entre autres les universités celle de Harvard et MIT et les grands efforts déployés par cette Université de renommée nationale pour préserver son niveau d’enseignement et de formation et s’ouvrir d’avantage sur son environnement local régional, national et africain même.

De même, Le Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa invité de cette cérémonie a prononcé un discours dans lequel il a remercier de prime abord tous les parents pour les grands efforts déployés pour assurer la réussite scolaire et universitaire de leurs enfants et dont ils doivent être fières, les sacrifices consentis se trouvent ainsi récompensés leur avait-il signifié et d’ajouter que le meilleur investissement est celui de renforcer les capacités de ses enfants à trouver leur chemin ; à prendre en main leur destin, à exploiter l’énorme potentiel et à contribuer au développement de leur pays.



Par la même occasion, Chakib Benmoussa a partagé quelques réflexions sur le modèle de développement adopté par notre pays qui est venu dans un contexte d’un monde qui est en changement rapide sous l’effet de la mondialisation ; des évolutions technologiques et sous l’effet des crises qu’elles soient sécuritaires, géopolitiques, sanitaires, climatiques mais aussi, sous l’effet d’une forte pression des attentes des populations en terme des corrections des disfonctionnements en matière de création de la richesse matérielle ou immatérielle, en terme de répartition de cette richesse tant sur le plan social que sur le plan territoriale.

De même, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement du préscolaire et des sports a rapprocher davantage l’assistance des grands efforts déployés par son département pour rehausser le niveau des apprentissages et l’amélioration de l’enseignement publique notamment à travers les rencontres territoriales consultatives et de concertations pour l’amélioration de la qualité de l’école publique qui sont en cours dans les différentes Régions et provinces de Royaume.

Ce sont 1237 lauréats et lauréates des trois promotions 2020-2021-2022 qui ont été à l’honneur donc lors de cette grande cérémonie de remise des Diplômes. Ils sont répartis sur 334 Bachelors en 2020 dont 209 en gestion et administration, 45 en sciences humaines et sociales et 80 en sciences et ingénierie avec 26 Masters dont 06 en gestion et administration, 14 en sciences humaines et sociales et 06 en science et ingénierie.

En 2021, le nombre des lauréats niveau bachelors était de 325 lauréats dont 205 en Gestion et Administration, 54 en sciences humaines et sociales et 66 en sciences et ingénierie, au niveau des Masters, ils étaient 54 lauréats dont 24 de l’école de gestion et administration, 20 de l’école des sciences humaines et sociales et 10 des sciences et ingénierie.

Quant à la promotion de l’an 2022 en cours, elle compte un total de 270 bachelors dont 171 en gestion et administration, 36 en sciences humaines et sociales et 63 en sciences et ingénierie. Quant aux Masters, ils sont au nombre de 63 lauréats dont 35 en gestion et administration, 21 en sciences humaines et sociales et 07 en sciences et ingénierie.

A noter aussi que 96 autres étudiants et étudiantes de cette promotion 2022 répartis si 48 en gestion et administration, 12 en sciences humaines et sociales et 36 en sciences en ingénierie sont appelés a valider les examens de la session d’été 2022 pour décrocher leur Bachelors et 69 étudiants et étudiantes en Masters répartis sur 30 en gestion et administration, 32 en sciences humaines et sociales et 07 en sciences et ingénierie sont notamment appelés à valider leurs examens lors de la session d’été en cours pour décrocher leur diplôme et rejoindre la cohorte de 2022.

Mohammed Drihem