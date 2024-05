L’Université Al Akhawayn d’Ifrane Organise Une conférence internationale sur L’Enseignement et apprentissage des 2ème Langues

Mohammed Drihem

Jeudi 23 Mai 2024, l’Amphithéâtre 4 de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a accueilli la cérémonie d’Ouverture des travaux de la Conférence Internationale sur « L’enseignement et l’apprentissage des Deuxièmes langues au 21ème siècle » organisée du 23 au 25 Mai par l’unité de la langue arabe de l’École des sciences sociales, des arts et des sciences humaines (SSAH) de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et le Centre d’Enseignement et d’Apprentissage du L’Université de l’État libre (University of the Free State) d’Afrique du Sud.

Des professionnels et chercheurs universitaires de différents pays et horizons ont été invité à prendre part à cette conférence internationale qui se veut être une plateforme d’échange et de partage des dernières avancées et bonnes pratiques dans l’utilisation des compétences du 21ème siècle en matière de linguistique et d’utilisation du numérique dont notamment les technologies de l’Intelligence Artificielle dans l’enseignement des deuxièmes langues.

La conférence vise également à combler le fossé entre le domaine de l’enseignement des deuxièmes langues et la manière d’intégrer les compétences du 21ème siècle. Elle vise aussi à combler le fossé entre le domaine de l’enseignement des secondes langues et la manière d’intégrer les compétences du 21ème siècle.

La conférence vise également à combler le fossé entre les développements de l’intelligence artificielle et les connaissances et compétences dont les étudiants ont besoin dans les sociétés et sur les marchés du travail du 21ème siècle, sans perdre de vue le lien étroit qui existe entre ces compétences et l’apprentissage.

Les ministères de l’éducation et les universités s’efforcent d’intégrer les compétences du 21ème siècle dans toutes les disciplines, notamment

La créativité, l’innovation, le travail en équipe, la pensée critique, l’utilisation de la technologie et la consécration de valeurs humaines plus élevées, afin de construire une jeunesse responsable et efficace et de créer ainsi une société humaine capable de coexister avec d’autres peuples et de rivaliser avec eux sur le marché du travail.

Dans une déclaration accordée au Journal ; Pr Mériem Sahli coordinatrice de l’évènement a souligné que, cette conférence internationale réunit une pléiade d’enseignants chercheurs et d’experts de différents pays pour débattre de la question l’enseignement et l’apprentissage des deuxièmes langues en ces temps du 21ème siècle marqués par cette utilisation des nouvelles technologie dont notamment et entre autres ; cette nouvelle technologie de l’intelligence artificielle qui nous fait peur aujourd’hui et qu’on doit maitriser et utiliser à bonne augure et d’une manière mieux adapter aux besoins des formations et des apprentissage de nos étudiants.

Pour elle, cette conférence organisée par l’Université Al Akhawayn en partenariat avec le Centre d’Enseignement et d’Apprentissage de l’Université de l’État libre (University of the Free State) d’Afrique du Sud se veut être une plateforme d’échange et de partage entre chercheurs et experts en la matière en vue de créer de nouvelles méthodologies permettant l’amélioration des outils pédagogiques et de l’enseignements des deuxièmes langues à nos étudiants dans notre pays et à travers le monde car ; avait-elle ajouté ; la connaissance de différentes langues ouvre les portes vers divers horizons du monde de la connaissance.

La cérémonie d’ouverture de cette rencontre internationale a été marquée par le grand Hommage rendu au Dr. Brahim Boussouab ; ancien enseignant de la langue arabe à l’Université Al Akhawayn depuis 26 ans qui a déclaré au Journal en marge de cet hommage, que l’enseignement de la langue arabe au niveau de cette prestigieuse université Al Akhawayn ; fondée par Feu SM Le Roi Hassan II ; est très important surtout quand on sait que cette Université accueille des centaines voire des milliers d’étudiants venant de différents pays non arabophones qui apprennent l’arabe à l’Université d’Al Akhawayn et dont bon nombre parmi eux occupent de nos jours des postes de responsabilité dans les relation diplomatiques de leurs pays respectifs avec les pays du monde arabe.

Quant à Imane Aziz Soulaiman ; professeur de la langue arabe aux non parlant arabe à l’Université Américaine du Caire en Egypte, elle déclaré au Journal qu’à la lumière de ces changements rapides observés de nos jours autour de nous ; il est devenu impératif pour nous en tant qu’experts de nous réunir au nom de la langue arabe et des autres langues pour débattre de la question de la deuxième langue et du mode de son enseignement en ce temps des changements technologiques très rapides enregistrés à travers le monde.

A noter que cette conférence permettra aux participants d’échanger des idées, partager des expériences et collaborer à la conception de stratégies et de programmes efficaces pour améliorer l’apprentissage d’une deuxième langue.

Elle permettra de répondre à des Questions importantes tels ; Quels sont les besoins des apprenants d’une deuxième langue pour réussir au 21ème siècle ?, Comment les programmes d’une deuxième langues s’alignent sur les compétences du 21ème siècle ?, Quel contenu doit être enseigné et comment peut-il être enseigné ?, Quels sont les effets de l’intelligence artificielle (IA) sur l’avenir du langage d’enseignement ?, Comment les étudiants en langues peuvent être motivés à continuer à apprendre les langues et les utiliser dans le domaine de la recherche scientifique/ou dans le milieu universitaire ? entre autres questions