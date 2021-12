Al Akhawayn University d’ Ifrane Organise : Les 8ème Journées TICE (ICT-Days’21)

L’Université Al Akhawayn a organisé la 8ème édition de ses journées TICE (ICT-Days) du 16 au 18 décembre 2021 sous le thème : « Évaluation des apprentissages à l’ère numérique ».

Cette conférence a été une occasion de partage des meilleures pratiques et des résultats de la recherche liés à l’évaluation des apprentissages pour améliorer la qualité de l’éducation.



Cet événement interdisciplinaire a abordé les solutions innovantes et les défis relatifs au développement de nouvelles méthodologies et outils d’évaluation, leur mise en œuvre et la mesure dans laquelle les technologies numériques pourraient être intégrées dans ce processus.

Selon ses organisateurs, cette conférence a été organisée en partenariat avec l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, l’Université Mohamed Premier d’Oujda, l’association MEARN, l’association CITI, et le projet Erasmus+ CORETEV (CO-CONSTRUCTION NORD-SUD D’UN RESEAU D’EXPERTISE) pour l’utilisation de nouvelles Technologies dans l’évaluation de l’enseignement et de l’apprentissage.

Au programme de cette 8ème conférence, l’organisation de plusieurs conférences plénières animées par des experts internationaux de renom, des ateliers, présentation d’un livre sur l’évaluation, des communications orales et des affiches.

Les 95 participants inscrits à cette conférence compte des chercheurs, des éducateurs et des étudiants qui ont prit part aux travaux de 4 conférences plénières invitées, 3 ateliers, 20 communications orales et à la Présentation du livre intitulé : Introduction à la gestion des apprentissages » de ses co-auteurs Amal Rifaî prof d’informatique et Bouali Mostafa professeur de français au CRMEF – Rabat.

Selon Hassam Darhmaoui, Pr à l’Université Al Akhayam, coordinateur du centre de technologie des apprentissages et membre du comité d’organisation, cette 8ème édition de la conférence internationale sur l’« Évaluation des apprentissages à l’ère numérique », porte sur les évaluations des apprentissages en ces temps du digital qu’on vit tous dans en cette période de la pandémie du COVID 19 et pressante pour avoir des alternatives pour tout ce qui est évaluation des apprentissages .

Mohammed Drihem