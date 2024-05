Agadir accueille la 23ème réunion du Groupe d’Intérêt Sahélo-Saharien (SSIG)

Mohammed Drihem

La Perle du Sud Agadir a abrité les travaux de la 23ème réunion annuelle du Groupe d’Intérêt Sahélo-Saharien (SSIG) et ce ; du Mardi 30 Avril au Jeudi 02 mai 2024.

Selon un communiqué de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, cet évènement, organisé par cette dernière en collaboration avec l’ONG Sahara Conservation (SC), a constitué une opportunité pour mettre en lumière les réalisations accomplies en matière de conservation et de gestion de la faune dans les zones sahélo-sahariennes, pour présenter les progrès de la recherche scientifique portant sur ces espèces et pour échanger autour des perspectives et des opportunités de collaboration en matière de préservation de ces espèces et de leurs habitats.

Le choix du Maroc pour accueillir cette réunion d’envergure mondiale, et spécialement la région sahélo saharienne témoigne de la confiance accordée au Royaume et de ses efforts et avancées significatives dans le domaine de la conservation de la faune sauvage et particulièrement des espèces sahélo-sahariennes. En effet,précise-t-on, la stratégie forestière « Forêts du Maroc 2020-2030 », lancée depuis février 2020, par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, apporte les réponses nécessaires et appropriées pour préserver et restaurer les écosystèmes et pour protéger les espèces menacées d’extinction. Elle constitue pour cela un tournant historique pour le développement et la valorisation des espaces naturels au Maroc.

Cette réunion selon l’ANEF ; vise le partage de connaissances, d’expertises et de bonnes pratiques pour promouvoir des politiques et des pratiques durables en matière de conservation de la biodiversité du Sahara et du Sahel aux niveaux régional, national et international. Elle offre également une opportunité précieuse aux chercheurs nationaux et aux acteurs émergents de la conservation de présenter leurs travaux et d’engager des discussions avec les experts du domaine.

A noter que cet évènement s’est distingué par un programme riche, articulé autour de six thèmes principaux, portant sur des sujets cruciaux et d’actualités tels que l’impact des changements climatiques sur les efforts de conservation, la gestion efficace des protégées et des paysages, et la restauration des espèces menacées suivies d’une visite de terrain au parc national de Souss-Massa qui a permis aux participants d’observer de près la diversité de la faune sahélo-saharienne présente dans le parc, tout en bénéficiant des connaissances des experts locaux sur les efforts de conservation déployés pour protéger ces habitats précieux.

70 personnes représentant 20 nationalités différentes dont des représentants des institutions de recherche, des ONG nationales et internationales, ainsi que des organismes gouvernementaux et intergouvernementaux ont pris part à cette réunion qui a été marquée par la signature d’une convention de collaboration entre l’ANEF et le Sahara Conservation, une organisation internationale dédiée à la conservation et à la préservation des écosystèmes naturels et des paysages uniques du Sahara et du Sahel.

Cette convention selon la même source d’information ; vise le renforcement de la coopération en matière de conservation de la nature, en général et des espèces sahélo-sahariennes et leur habitat en particulier.