L’AESVT Maroc et ses partenaires organisent les 16ème journées universitaires 2024 sur le thème :

« Repenser l’enseignement et l’apprentissage à la lumière des progrès en neurosciences et à l’ère de l’intelligence artificielle »

Mohammed Drihem

L’AESVT – Maroc et ses partenaires organisent la 16ème édition des Journées Universitaires de Rabat, du 02 au 04 mai 2024, sous le thème : « Repenser l’enseignement et l’apprentissage à la lumière des progrès en neurosciences et à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Selon ses organisateurs ; cet événement majeur sera l’occasion d’échanges à travers des débats, des tables-rondes et des visites de terrain pour explorer les innovations pédagogiques issues des neurosciences et de l’IA.

Ces journées universitaires s’adressent à l’ensemble des acteurs du monde éducatif : enseignants et chercheurs en sciences de l’éducation, formateurs et responsables pédagogiques, étudiants en sciences de l’éducation et en sciences cognitives, décideurs politiques et institutionnels, acteurs du secteur privé impliqués dans l’éducation.

Pour se faire précise-t-on ; l’AESVT Maroc et ses partenaires invitent tous ceux qui sont intéressés par ces thématiques à participer à cet événement important pour l’avenir de l’éducation.

A souligner que les bouleversements technologiques, géopolitiques, environnementaux et sociétaux majeurs du 21ème siècle incitent à une profonde réflexion sur les systèmes éducatifs. Guidés par les dernières avancées en neurosciences, les Objectifs de Développement Durable (ODD) offrent un cadre propice à l’innovation pédagogique et à l’amélioration des processus d’enseignement-apprentissage. Pour répondre aux exigences de ce siècle, l’éducation doit se concentrer sur le développement de compétences permettant aux apprenants de s’engager de manière créative et responsable dans le monde.

A rappeler aussi que l’ODD 4, cible 7, met l’accent sur l’éducation au développement durable (EDD) et à la citoyenneté mondiale (ECM), ainsi que sur d’autres formes d’éducation fondées sur les valeurs. Cet objectif reflète un consensus international sur l’importance des compétences générales, et plus particulièrement des compétences de vie, dans l’éducation du 21ème siècle.

L’intelligence artificielle (IA) pour sa part ; recèle un immense potentiel pour relever les défis de l’éducation, innover dans les pratiques d’enseignement-apprentissage et accélérer la réalisation de l’ODD 4. Son intégration dans le domaine éducatif permettra d’automatiser certaines tâches, de personnaliser les apprentissages en fonction des besoins et capacités de chaque élève, et d’adapter les parcours d’apprentissage en tenant compte des retours d’expériences.

L’IA doit être vue comme un outil d’assistance pour les enseignants, et non comme un substitut. En automatisant les tâches répétitives, elle permettra aux enseignants de se consacrer à des missions plus valorisantes, telles que le suivi individualisé des élèves et la mise en place d’activités pédagogiques plus riches.

Aussi ; il y’a lieu de préciser que l’alliance entre neurosciences et IA dans le domaine de l’apprentissage présente un fort potentiel synergique. En effet, une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau permettra de développer des algorithmes d’IA plus performants et plus adaptés aux besoins individuels des élèves. L’apprentissage personnalisé, rendu possible par cette synergie, constitue une promesse majeure pour garantir à chaque enfant la possibilité de réaliser son plein potentiel.