CONCOURS LITTERAIRE : 3782 ECRIVAINS ONT PRIS PART AU CONCOURS DE L’HISTOIRE COURTE DESTINEE AUX ENFANTS ORGANISE PAR L’HUNIVERSITE AL AKHAWAYN

Dimanche 15 novembre dernier ; le Centre d’étude arabe et de littéracie relevant de la faculté des sciences humaines et sociales de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a organisé une cérémonie virtuelle de remise des prix aux gagnants de la 2ème édition du concours international de l’Histoire courte en langue arabe destinée aux enfants.

Après l’allocution d’ouverture prononcée par Dr Abdelkarim Marzouk Doyen de la faculté des sciences humaines et sociale et la présentation du concours et de ses objectifs par Abdellah Chekayri ; la parole a été donnée aux Prs Mohamed Bouchikhi et Zouheir Kacimi membres du Jury.

Selon les organisateurs de cet évènement ; l’objectif de ce concours littéraire est d’encourager la créativité relative à la littérature, l’écriture littéraire et à travers elle ; l’écriture de l’histoire courte destinée aux enfants du préscolaire et des élèves de l’enseignement primaire et par là ; encourager les écrivains.

3782 écrivains représentant 17 pays arabes, africains, européens et nord-américains ont pris part à ce concours répartis par tranches comme ci-après détaillé :

Moins de 20 ans ; 84%

21 à 30 ans : 10%

31 à 40 ans : 04%

41 à 50 ans : 03%

Plus de 50 : 02%

Les histoires et auteurs gagnants de cette édition sont comme ci-après ventilés :

Histoire Fiction

« Le Jardin » : Chaimae Abibess de Sidi Slimane

« Tableau étrange » : Zahra Diker d’Agadir

« Le petit instit » : Abdellah Ben Gaga de Zagoura

Histoire scientifique

« Sonnerie du voyage au fin fond de l’oreille » :Nora Mahjoub de Fès

« Le Climat » : Manar Idou Aarab de Tiznit

« Le plastic ennemi de la vie marine » : Ghita Darouich de Fès

Histoire informative

« Le petit dessinateur » : Kawtar Arjaf Allah de Fès

« Voyage de Yakdane » : Ennaciri Ahoud de Chichaoua

« Jugement d’un humain » : Hassan Hamriki de Settat

A noter que cette cérémonie de remise des prix virtuelle a été marquée par une lecture poétique palestinienne de l’étudiant Naîl Khadr et par la présentation de l’histoire courte de la plus petite des participants âgée de 12 ans Tizioui Fatima Zahra et que le prix du grand publique des lecteurs a été accordé à Marwa Damaâne de Casablanca pour sa petite histoire intitulée ; « On est tous égaux ».

Mohammed Drihem