L’ANEF ORGANISE LE CONCOURS GREEN START-UP EN APPUI AUX JEUNES PORTEURS DE PROJETS VERTS ET INNOVANTS

Mohammed Drihem

L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et ses partenaires lancent la deuxième édition du Concours Green Start-up en appui aux jeunes porteurs de projets verts innovants. Une initiative conjointe avec l’Agence Allemande de la Coopération Internationale (GIZ) dans le cadre du projet Green Jobs II financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement (BMZ), le Groupe Crédit Agricole du Maroc, et le Green Energy Park de l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Très innovant et en accord avec les objectifs de la stratégie Forêts du Maroc 2020-2030 ; ce concours vise la promotion de l’entrepreneuriat vert à travers l’appui des initiatives et innovations vertes portées par les jeunes marocains qui concilient développement économique et préservation des ressources naturelles notamment forestières.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2024, aux jeunes porteurs de projets innovants dans le domaine de la conservation et de la valorisation des ressources forestières qui doivent démontrer un impact significatif sur les plans environnemental, économique, et social, notamment au niveau des milieux ruraux et de montagne et auprès des jeunes ruraux.

Les cinq lauréats sélectionnés recevront des prix motivants pour soutenir le développement et la mise en œuvre de leurs projets. Les informations détaillées sur le concours ainsi que les modalités de soumission des candidatures sont décrites au niveau du site web dédié au concours à l’adresse suivante : www.greenstartup2.ma.

Le concours s’inscrit dans le cadre du projet « Promotion de l’emploi des jeunes à travers les chaines de valeurs durables au Maroc » (Green Jobs II), entrepris par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) en partenariat avec la Coopération Allemande au Développement (GIZ), qui vient en appui à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale du développement Forestier « Forêts du Maroc 2020-2030 », qui ambitionne de développer un patrimoine forestier pour toutes les générations, selon un modèle de gestion durable, inclusif et créateur de richesses.

Selon ces initiateurs ; Les objectifs de ce projet riment parfaitement avec la stratégie de développement forestier en termes, notamment de la création d’emplois et la valorisation des ressources forestières à travers l’appui des initiatives créatrices d’emplois verts portées par les jeunes au bénéfice de la population usagère des forêts.

Pour atteindre ses objectifs, le projet a adopté une approche articulée autour de la qualification technique et entrepreneuriale des jeunes ruraux. Une attention particulière est accordée à la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

Selon la même source d’information, ce projet innovant a pour objectifs d’appuyer la stratégie de développement forestier « Forêts du Maroc 2020-2030 », promouvoir l’entrepreneuriat vert auprès des jeunes dans les zones rurales et montagneuses ; promouvoir des chaines de valeur des produits forestiers et services écosystémiques auprès des jeunes entrepreneurs verts, stimuler l’innovation verte conçue pour la valorisation et le développement durable des chaines de valeur forestières et protection de l’environnement forestier, contribuer au développement durable des zones rurales limitrophes aux forêts à travers l’accompagnement de projets verts créateurs de richesses et d’emplois, accompagner les jeunes porteurs de projets verts dans la concrétisation de leurs idées de projets/ ou projets, en combinant accès aux financements adaptés et renforcement de capacités au sein d’incubateurs et enfin, créer un réseau de collaboration dans le cadre de l’entrepreneuriat vert des jeunes dans les zones rurales et de montagne.