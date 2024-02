EL HAJEB : 195,36 Millions de Dirhams pour le Dédoublement De la RR 707 reliant El Hajeb à Ifrane

Mohammed Drihem

Dans le cadre des grands efforts déployés par le ministère d’équipement et de l’eau pour l’amélioration et le développement du secteur routier dans la région de Fès-Meknès, la Direction Provinciale de l’équipement d’El Hajeb a programmé pour l’année 2024 en cours la réalisation d’un projet routier d’envergure d’un investissement de 195,36 Millions de dirhams.

Ce Projet d’envergure prévu en deux tranches, concerne le dédoublement de la Route régionale (RR 707) reliant la Ville d’El Hajeb à celle d’Ifrane sur une longueur 19 km au niveau des collectivités territoriales d’Ait Naamane et Iqeddar avec l’exécution des travaux d’exploitation forestière de la forêt JAABA traversée par le projet entre PK 0+000 et PK 19+000 et ce ; par l’abattage des arbres sur pieds, leur façonnage, vidange, transport, tri et empilage sur dépôt.

L’objectif de ce grand projet est d’assurer une meilleure fluidité de la circulation routière sur cet axe qui connait un grand encombrement de circulation entre la Ville touristique d’Ifrane et la Ville d’El Hajeb surtout en haute saison estivale et en hiver quand il neige.

Dans ce même cadre d’efforts visant la viabilité du réseau routier et la pérennité de la circulation routière en tout temps et en toute sécurité des usagers de la route au niveau de la Province d’El Hajeb, la Direction Provinciale de l’équipement et de l’Eau d’El Hajeb avais lancés plusieurs marchés de travaux routiers qui sont en cours de réalisation au niveau de cette Province.

Entre autres projets, on cite les travaux d’entretien de la Route Nationale 13 qui vont bon train au niveau des collectivités territoriales d’Iqeddar et Ait Bourazouine sur un linéaire de 10 km reliant Boufekrane à El Hajeb pour un investissement de 37 M Dhs.

Aussi ; la collectivité territoriale d’Ait Bourazouine connait des travaux de renforcement de la Route Régionale (RR 402) sur 11km reliant Agouray à la Route Nationale 13 pour un montant de 09 M Dhs.

De même, les communes respectives d’El Hajeb, Ait Naamane, Ait Harz Lah, Ait Boubidmane, Laqsér et Bétét connaissent des travaux d’élargissement et de renforcement de la RR 716 sur une distance globale de 22,5 km reliant la ville d’El Hajeb à l’Echangeur d’Ain Taoujdat et dont le coût d’investissement est de 86,4 M Dhs

D’autre part, la collectivité territoriale d’Ait Harz Lah connait des travaux d’Entretien des Routes Provinciale 7058 et Régionale 402 sur une distance respective de 06 km et 02 km reliant Haj kaddour à la RR716 d’une part et Sidi Hmad Ben Omar à Ain Loula d’autre part pour un investissement de 01,6 M Dhs alors que la commune d’Ait Bourazouine et Agouray connaissent des travaux de Surélévation de la ligne rouge de la RR402 de 0,5 km pour relier El Hajeb à Agouray au prix de 2,5 M Dhs

Au niveau de la commune de Laqsér ; des travaux de Renforcement de la RR716 sont en cours sur une longueur de 07 km reliant l’Echangeur d’Ain Taoujdat à la localité de Ain Taoujdat pour un investissement de 13 M Dhs et qui est en cours de Démarrage

En cours de démarrage notamment au niveau de la commune de Ras Jerry ; le projet de Renforcement de la RR701 sur un linéaire de 4,5 km reliant Meknès à Ras Jerry pour un montant de 07 M Dhs en cours de Démarrage

Pour le Programme 2024, la Direction Provinciale de l’équipent et de l’eau d’El Hajeb prévoit au niveau de la commune de Tamchachate des Travaux de construction de la RP 7074 du PK 17+300 au PK 28+500 d’une longueur de 11,2 Km pour relier la RP 7027 à Tamchachate pour une enveloppe budgétaire de 12 M Dhs

Au niveau de Bétét et Laqsér ; la DPE d’El Hajeb prévoit des Travaux de renouvellement de la couche de surface en Enrobés Coulés à Froid et de traitement de l’environnement de la RP 7075 entre PK 0+000 et PK 19+700 sur une distance de 16 Km reliant la RR 714 à Lamhaya au prix de16 M Dhs

A Ait Naamane Bétét on prévoit la Reconstruction de l’ouvrage d’art sur Oued Tizguite au PK 10+000 de la RR 714 reliant la RR 716 à Bétét pour un montant de 10 M Dhs

Enfin, la collectivité territoriale d’Ait Bourazouine connaitra la Réalisation des accotements bétonnés sur diverses sections de la RP 7070 et la RP 7047 sur 3 Km reliant Boufekrane RN 13 à Ait Yaazem Agro polis pour un investissement de 1,7 M Dhs.