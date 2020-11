L’AESVT ET LE MURIER ORGANISENT UNE SORTIE PEDAGOGIQUE AU SITE D’INTERET BIOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE ZERROKA

Mardi dernier ; l’association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la terre (AESVT) – Section Ifrane/Azrou- en collaboration avec l’école « le Mûrier » de la ville d’Ifrane ont organisé une sortie de découverte du milieu au plan d’eau Zerrouka 01 qui est une zone humide et un Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) d’importance internationale faisant partie du site Ramsar de l’oued Tizguite.

Lors de cette sortie écologique les élèves ont été invité à faire une découverte et une description du paysage, un inventaire de la diversité biologique du site puis l’extraction et la détermination des grands invertébrés de Zerrouka ce qui leur a permis de conclure qu’il s’agit d’un site non pollué malgré les quelques déchets laissés par les visiteurs. Les deux espèces d’oiseaux observés : essentiellement des foulques à crêtes et un individu de canard colvert.

A la fin de cette étude, chacun des deux groupes d’élèves a eu à faire un exposé pour résumer les étapes de la sortie et les conclusions auxquelles les élèves ont pu aboutir.

Aussi ; il y’a lieu de souligner que durant cette sortie les élèves et leurs encadrants ont veillés au respect des règles de port du masque et de distanciation physique.

A rappeler que les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l’environnement naturel ou culturel, avec des acteurs dans leur milieu de travail, avec des œuvres originales… Les supports documentaires, papier ou multimédia aussi précieux soient-ils, ne suscitent ni la même émotion, ni les mêmes découvertes. Les sorties concourent ainsi à faire évoluer les représentations des apprentissages scolaires en les confrontant avec la réalité.

D’après Pr Driss Hachimi, Vice-président de l’AESVT- Section Ifrane/Azrou- et encadrant de cette sortie pédagogique ; l’objectif de cette dernière est de permettre en premier lieu à ces jeunes élèves d’Ifrane de découvrir leur environnement proche et d’en faire aussi de jeunes acteurs pour la préservation de l’environnement dans cette zone.

Aussi avait-il ajouté ; cette sortie a été une opportunité pour la joie et le plaisir des enfants à travers des activités ludiques qui leurs ont permis de découvrir aussi bien la beauté du site que sa richesse biologique.

Selon Mme Rajae Saîdi Directrice des Muriers ; la mission de l’école est d’éduquer ses élèves pour qu’ils deviennent de futures citoyens responsables dans la société. Pour elle ; c’est une responsabilité qui englobe une composante essentielle qu’est celle de la protection de l’environnement.

Dans cette vision avait-elle ajouté ; il est très important de s »ouvrir sur son environnement en organisant des activités, des sorties éducatives qui permettraient aux élèves d’enrichir les notions enseignées au préalable ainsi qu’une meilleure compréhension de leur environnement.

Selon les pédagogues ; les sorties pédagogiques illustrent l’intérêt et la diversité des manières d’apprendre qui font une part prépondérante à l’activité des élèves sollicités aussi bien sur les plans social, moteur, sensible que cognitif. « Elles peuvent être un moyen de découverte et de maîtrise de l’environnement. L’approche sensorielle d’un milieu nouveau ou d’un lieu de culture, la rencontre de professionnels, d’artistes ou de créateurs, l’étonnement et le dépaysement constituent des sources de questionnement et de comparaison, de stimulation de la curiosité. Le besoin de comprendre et de communiquer s’en trouve activé.

Les sorties scolaires favorisent le décloisonnement des enseignements, non seulement en créant une unité thématique mais aussi en mobilisant des savoirs et des savoir-faire constitutifs de disciplines différentes pour comprendre une situation complexe ou agir de manière appropriée dans un contexte inconnu.

Les activités pratiquées à l’occasion d’une sortie scolaire viennent nécessairement en appui des programmes.

Mohammed Drihem