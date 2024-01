L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE DE SEINT SERNIN-FRANCE ORGANISE DES ATELIERS PEDAGOGIQUE D’ErE AU PROFIT DES ELEVES SCOLAIRES A ERFOUD

Par Mohammed Drihem

Apres Agadir, Marrakech, Ifrane, Meknès, Azrou, Rabat et Midelt, Séfrou ; les étudiants en Terminale BTSA de l’école des métiers de la nature relevant de la Maison Familiale Rurale de Valrance en France mettent le cap cette année 2024 sur la ville d’Erfoud pour un stage en animation d’ateliers d’Education relative à l’Environnement (ErE) et au développement durable au niveau de l’établissement scolaire « Le Nomade » d’Erfoud. Deux Groupes d’étudiants sont attendus pour cette escapade à Erfoud dont le premier est programmé du 08 au 16 Février et le second du 22 Février au 01 mars 2024

L’objectif de ce stage est la réalisation de cinq ateliers d’Education Relative à l’Environnement et au Développement Durable en partenariat avec l’établissement scolaire « le Nomade » au profit des élèves de cet établissement. Les thèmes proposés cette année pour ces différents ateliers d’animation portent sur le climat (réchauffement, bouleversements, enjeux, risques, solutions et perspectives…), l’eau (rareté, répartition, usages, enjeux gestion…), la forêt (rôles, usages, menaces, protections et perspectives…), la biodiversité floristique et faunistique (rôles, notions d’espèces menacées, protégées, endémiques, en danger, mal aimées…) et enfin ; sur l’agriculture : nourrir l’humanité demain (enjeux économiques, écologiques, constats et perspectives…).

Autres activités sont prévues durant le séjour des jeunes etudiants français avec notamment des Sorties d’étude et de terrain avec les cadres de l’Office National des Eaux et Forêts (Parc National d’Ifrane), Chantier de plantation d’arbres et Découverte touristique et culturelle du Maroc.

Au Programme du séjour des jeunes étudiants français Maroc ; une

Halte à Azrou pour brève présentation du Parc National d’Ifrane avec une visite de la Maison du Parc et de la Maison de la Cédraie, Visite de Rissani, balade sur les dunes de Merzouga, visite du parc Tarik à Midelt Activités GPN portant sur la plantation d’arbres, l’aménagement de sentier d’interprétation et une sortie à la cédraie avec les cadres de l’Office National des Eaux et Forêts de Midelt.