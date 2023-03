Ifrane : Deux voies rapides reliant Ifrane A El Hajeb et Ifrane à Fès pour plus De 510 Millions de Dirhams

Mohammed Drihem

Durant la période 2020 – 2022, la Province d’Ifrane a connu la réalisation d’importants projets routiers avec une enveloppe budgétaire d’environ 277,75 millions de dirhams (MDH). Ces projets ; Précise le Directeur provincial de l’Equipement et de l’Eau à Ifrane, Abdelilah Azmi lors d’un point de presse, donné jeudi dernier ; portent sur le programme de réduction des disparités sociales et spatiales, le programme des routes rurales, le programme d’entretien des routes et le programme de sécurité Routière.

Dans ce cadre avait-il ajouté ; la route provinciale n°7210 reliant Ain Leuh et Zaouiate Oued Ifrane a été construite sur une longueur de 12,06 km, la route nationale n° 13 entre Azrou et Midelt a été élargie et renforcée sur une longueur de 41,3 km, la route provinciale n°7311 reliant la route nationale N° 8 et Ain Leuh a été renforcée sur une longueur de 9,2 km et la route provinciale n° 7215 entre la route nationale N° 13 et Ain Leuh a été élargie sur une longueur de 14 km.

Ces chantiers a-t-il précisé portent aussi sur le renforcement de la route provinciale n° 7208 entre Ain Leuh et Oued Ifrane sur 4 km, la route provinciale n° 7217 entre la route nationale 8 et le site touristique du Cèdre Gouraud sur 4 km et la route provinciale n° 7206 reliant la route nationale N°8 à Amghass et la route provinciale N° 712 sur une distance de 14,5 km.

M. Azmi a, également, mis l’accent sur le projet de renforcement de la route provinciale n°7210 entre Ain Leuh et Zaouiate Ifrane sur une longueur de 3,7 km, outre la construction de deux ouvrages d’art sur la route nationale n° 13 entre Azrou et Midelt et la route provinciale N° 7205 entre la route nationale N° 08 et Amghass, et la mise en place d’un nouveau tracé de la route nationale n° 13 entre Azrou et El Hajeb sur une longueur de 8 km et de la route provinciale n° 7231 entre Ifrane et Michlifen sur une longueur de 2,5 km.

D’autre part, le Directeur Provinciale de l’équipement et de l’eau a indiqué qu’il existe d’autres projets en voie de réalisation qui concernent un total de 47 km de routes, avec un budget de 165 MDH, répartis entre le programme d’entretien des routes et le programme de développement régional, précisant que les projets routiers programmés pour l’année 2023 concernent la réalisation d’environ 50,25 km, avec une enveloppe financière totale de 102,3 MDH.

Ces projets précisa-t-il, comprennent notamment l’élargissement de la route provinciale 707 entre Ifrane et Boulemane sur une longueur de 6 km, la construction de la route provinciale n° 7212 reliant Tifratine et Sidi Mguild sur une longueur de 7,75 km, et la construction d’un mur de protection sur la route nationale n°08 entre Azrou et Ifrane pour un montant de 1,3 million de dirhams.

Ils portent, également, sur l’achèvement du projet d’extension et de renforcement de la route provinciale n° 7202 entre Ifrane et Azrou via Ben Smim sur une longueur de 11 km, et le renforcement de la route provinciale n° 7212 près de Tifratine sur une longueur de 8 km.

M. Azmi a, par ailleurs, mis en relief les deux grands projets objets de Deux conventions de partenariat, dont la première réunissant les ministères de l’Equipement et de l’Eau et de l’Intérieur, la région Fès-Meknès et les deux conseils provinciaux d’Ifrane et d’El Hajeb qui porte sur le dédoublement de la route régionale entre Ifrane et El Hajeb sur une distance de 29 km pour un coût de 260 MDH.

Quant à la seconde convention de partenariat, elle associe le ministère de l’Equipement et de l’Eau et la région Fès-Meknès et concerne le dédoublement de la route nationale n°08 reliant Ifrane et Imouzzer sur une longueur de 22 km, pour un budget de 250 MDH.

Au terme de ce point de presse Abdelilah Azmi a assuré que les opérations de déneigement à Ifrane se sont déroulées « dans les meilleures conditions et en temps record », grâce aux efforts concertés de tous les services impliqués dans le cadre du comité provincial de vigilance face aux aléas climatiques.