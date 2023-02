Ifrane:

Contrôle des Prix

et Lutte contre le stockage clandestin

Des produits alimentaires :

22 infractions pénalisées dans la Province

Par Mohammed Drihem

Vingt-deux est le nombre d’infractions constatées durant les trois derniers jours par les commissions locales de contrôle des prix au niveau des marchés et souk de la province d’Ifrane.

En effet, suite aux mesures d’urgence décidées, mardi 07 février dernier, lors d’une réunion présidée par le Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid visant à mettre un terme à la hausse des prix de certains produits alimentaires que connaît la province d’Ifrane à l’instar des autres provinces et régions du Royaume ; des brigades pluridisciplinaires de contrôle des prix se sont mobilisées au niveau des différentes localités de la province qui ont été au rendez-vous avec des descentes de contrôle musclées de ces brigades qui ont sillonné les différents marchés, souika et souk hebdomadaire urbains et ruraux de la province.

Résultats de toutes ces descentes de contrôle au nombre de 12 réparties sur 07 en urbain, 02 en milieu rural et 3 au niveau des souk hebdomadaires totalisant quelques 187 points de ventes visités; les contrôleurs ont enregistré 22 infractions dont 19 pour défaut d’affichage des prix et 03 pour défaut de délivrance des factures.

Par la même occasion, les dites commissions de contrôle ont procédé à la saison d’un total de 120,40 kg de produits impropres à la consommation.

A rappeler que la réunion présidé pardi par Abdelhamid El Mazid a été consacrée à l’examen de la situation actuelle relative à l’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires de première nécessité et les facteurs qui influencent la stabilité de leurs prix ainsi qu’aux mesures à prendre pour mettre fin à toutes les formes de spéculation des prix.

Lors de cette réunion, des consignes strictes ont été données intensifier dès mercredi, les descentes de control des prix quotidiennes par les commissions locales de suivi de la situation des marchés dans les différents points de vente et de distribution de la province d’Ifrane pour relever toutes les formes de spéculation des prix et établir des procès-verbaux à l’encontre des contrevenant qui seront déférés devant le parquet compétent.