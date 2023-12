Imouzzer Kendar : Le Rideau Tombe en apothéose sur  Le 19ème Festival international du Cinéma des Peuples

Par Mohammed Drihem

Tout est bien qui finit bien et la 19ème édition du Festival International du Cinéma des Peuples bien réussie par l’Association Ciné-Club d’Imouzzer dans la ville montagneuse d’Imouzzer Kendar a bel et bien pris fin Samedi 23 Décembre 2023.

Le grand prix de cette nouvelle édition du Festival International du Cinéma des Peuples d’Imouzzer Kandar a été emporté par le court métrage « TRACES » de sa réalisatrice marocaine Majida Benkirane. Le prix de la meilleure image est revenu au film « Fatih le conquérant » réalisé par le Turque Yagiz Omar alors que le prix de la meilleure mise en valeur de la culture d’un peuple est emporté par le court métrage tunisien « SALMA » réalisé par Fredj Trabelsi et la motion d’encouragement du Jury pour le film Marocain « Mawarid Bacharia » de sa réalisatrice Dounia Achour.

Le Film « Traces » de Majida Benkirane titulaire du Grand Prix de cette 19ème édition du festival international du cinéma des peuples est l’histoire d’un homme solitaire, sans amis ni famille qui vit seul dans une modeste maison où la routine le ronge.

Les cauchemars du passé sont tout ce qui lui tient compagnie. Un passé noir durant lequel il aurait pu fonder une famille, mais son arrogance lui a fait quitter sa petite amie, enceinte. Des années plus tard, il décide de la retrouver, mais sa recherche fut vaine et s’abandonne donc à son triste sort.

A Rappeler que la cérémonie d’ouverture de ce festival organisé du 21 au 24 décembre en cours a été marquée par un grand hommage rendu à l’acteur et producteur marocain Abdelkader Bouzid et par la projection du Grand Film « Hala Madrid Fisca Barça ».

La seconde journée du festival a été consacrée à la projection des 13 courts métrages participant au concours alors que la troisième et quatrième journée ont été dédiées respectivement à la conférence scientifique sur la thématique de « La créativité dans le cinéma entre liberté et dimension morale » animée par d’éminents professeurs chercheurs et des experts dans le domaine, à la cérémonie de remise des prix et enfin ; à la signature de la 15ème édition des publication du Festival intitulée « la philosophie dans le cinéma ».