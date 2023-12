L’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la Nature (AMEPN et le Réseau Associatif de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RARBCA)

Organisent à Ifrane

UN SEMINAIRE SCIENTIFIQUE

Sous le thème

« Quelle place de la montagne dans la préservation des grands cycles de l’eau face aux changements climatiques ? Cas de l’Observatoire des Zones Humides de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas »

Mohammed Drihem

En célébration de la journée internationale de la Montagne placée cette année sous le thème ‘’restaurer les écosystèmes de montagne’’, l’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la Nature (AMEPN) et le Réseau Associatif de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RARBCA), ont organisé un séminaire intitulé « Quelle place de la montagne dans la préservation des grands cycles de l’eau face aux changements climatiques ? Cas de l’Observatoire des Zones Humides de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas » et ce, du 20 au 21 décembre 2023 à Ifrane.

Une rencontre ayant regroupé les acteurs institutionnels, les Instituts de la Recherche Scientifique et les acteurs associatifs, a pour objectif de mettre en exergue les potentialités naturelles et écosystémiques de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas couverte par les montagnes du Moyen et du Haut Atlas Oriental et de présenter à l’occasion la version officielle de l’Observatoire des Zones Humides de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas, lancé par l’AMEPN en janvier 2023 grâce au projet AMEPN-CEPF.

La cérémonie d’ouverture des travaux de ce séminaire organisé également en partenariat avec l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a été marquée les mots d’ouvertures et de bienvenue prononcés par Mme Hasnae Alaoui Ismaili, Cheffe de Service des Aménagements des Parcs et Réserves naturelles à l’ANEF et Mme Oulaia Benlemlih, Présidente-déléguée de l’AMEPN.

Le thème de la Première présentation a été faite par M. Brahim ABOUELABBES, Président de l’AMEPN, portait sur la genèse et l’historique de la Journée Internationale de la Montagne proclamée par les Nations Unies en 2003 et célébrée le 11 décembre de chaque année. M. A. Brahim a rappelé, selon les thématiques de célébration de cette journée, la diversité des rôles de la montagne dans le maintien de l’équilibre environnementale mondiale et la nécessité de conjuguer les efforts pour sa préservation.

De son côté ; M. Hassan BELAHCEN, Directeur du Parc National de Khénifra a présenté son parc et mis en exergue les efforts déployés par l’ANEF pour gérer durablement cet espace naturel en renforçant le partenariat avec les acteurs associatifs, les collectivités locales et la coopération internationale.

Pour sa part ; M. Abdelaziz ELMOUADENE, Directeur du Parc National du Haut Atlas Oriental a présenté les potentialités naturelles du parc et les spécificités climatiques et géologiques de de son territoire. Il a présenté également les actions menées par son département (ANEF) dans son parc.

M. Rachid RHAFOURI, Cadre au CNHP d’Azrou a présenté le rôle du Centre National d’Hydrobiologie et de Pisciculture dans la reconstitution et le maintien de la biodiversité piscicole à travers des actions au niveau des principaux lacs et rivières à l’échelle nationale.

Aussi ; la présentation sur ‘’la vision à moyens termes du réseau Associatif de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas’’ a été faite par le Pr. Lahcen Chillasse, Coordinateur général du réseau. Il a rappelé le processus de création du réseau et les événements ayant marqué sa mise en place institutionnelle. M. Chillasse a rappelé les défis qui attendent une telle structure régionale en capitalisant sur les trois autres réserves de biosphère du pays en l’occurrence celles de l’arganier (1998), les Oasis (le 10 novembre 2000), l’intercontinentale (octobre 2008).

L’une des actions phase du Réseau Associatif de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas est l’élaboration de l’Observatoire des Zones Humides de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas. C’est le thème de la présentation faite par M. Brahim ABOUELABBES, président de l’AMEPN précisant que l’objectif principal de ce séminaire est de présenter la plateforme de cet observatoire et de partager avec les acteurs concernés notamment les professeurs et chercheurs scientifiques, les gestionnaires des espaces naturels et les acteurs associatifs le contenu réalisé, le mode opératoire de la plateforme de l’observatoire et les indicateurs à suivre pour la maitrise du fonctionnement écologique des zones humides et ce pour en évaluer la tendance face à la pression humaine et aux effets du changement climatique.

Le Président de la Fédération de La pêche Ecologique, M. Adil Smouni a présenté le rôle de sa fédération dans la cogestion des zones humides à travers la pêche écologique, le suivi et le gardiennage opéré par les garde-pêches bénévoles et les activités de promotion de ce secteur pour contribuer au maintien des espèces de poissons vulnérables et de leurs écosystèmes.

La place est laissée par la suite à la recherche scientifique. M. Mohamed Ghamizi Professeur au Muséum d’Histoire Naturelle de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech a fait une présentation sur les projets de recherche scientifique menés par son unité au niveau des régions du Moyen et du Haut Atlas. Des projets qui mettent en exergue la vulnérabilité des écosystèmes de montagne et la nécessité de renforcer les études scientifiques pour améliorer les connaissances sur la biodiversité des zones d’action de la RBCA surtout que plusieurs découvertes scientifiques ont été déjà annoncées.

M. El Hassan ABBA, Professeur à l’Ecole Supérieure de Technologie de Khénifra (Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal) a de son côté mis en relief les travaux de recherche et les projets menés par l’EST dont la portée est d’envergure nationale et même internationale.

Enfin, le Professeur ALEM Chakib, de la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia a donné un aperçu sur les thématiques de recherche et les projets scientifiques auxquels sa faculté participe dans le cadre de thèses doctorales et de Masters.

La 2ème journée du séminaire a été consacrée à l’examen des indicateurs de suivi de la biodiversité et des zones humides portées par l’Observatoire en question dont l’idée de création a été lancée à Khénifra le13 janvier 2023 lors de la tenue de l’atelier de présentation du projet AMEPN-CEPF intitulé « Contribution à la conservation de la biodiversité dulcicole et l’amélioration de sa gestion et de sa sauvegarde aussi bien au niveau du Parc National de Khénifra qu’au niveau de la réserve de biosphère de cèdre de l’Atlas».

Au terme de ce séminaire, les participants ont formulé les recommandations suivantes :

Se basant sur la stratégie ‘’forêt du Maroc 2020- 2030’’

1. Institutionnaliser l’Observatoire de la RBCA en tant qu’outil de suivi, de veille et d’aide à la gestion des zones humides et de la RBCA ;

2. Renforcer le rôle du réseau associatif de la RBCA pour la promotion du partenariat et l’implication des populations riveraines dans la conservation et le développement local.

3. Promouvoir la recherche scientifique au niveau de la RBCA moyennant des études sectorielles d’inventaire et de suivi de la biodiversité en intégrant les sources parmi les zones humides de par leur importance dans le maintien l’endémisme des espèces, de l’équilibre écologique et source d’eau potable.

4. Réserver des budgets régionaux nécessaires à la promotion de la recherche scientifique pour compléter et améliorer les connaissances sur la biodiversité de la RBCA

5. Promouvoir la RBCA et saisir l’occasion de sa labellisation internationale pour le développement durable et la contribution à l’atténuation des effets des changements climatiques ;

6. Valoriser les zones humides à travers des activités écologiquement viable telle que la pêche écologique et l’écotourisme.

7. Conserver la RBCA qui un patrimoine universel menacé et élargir les plans de conservation et de gestion des écosystèmes pour la préservation des espèces menacées autres que les vertébrés.